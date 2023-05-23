أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 23-5-2023.. توقعات بتراجع السعر 1000 جنيه

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 23-5-2023، شهدت ثباتا في جميع الأسعار بعد تحريكها مطلع الشهر الجاري بزيادة قدرها من 500 إلى 1000 جنيه على المتر الواحد ومن 5 إلى 10 جنيهات للوح الأبلاكاشات، وسط توقعات من التجار بتراجع الأسعار الفترة المقبلة مما أدى إلى ضعف الإقبال على الشراء.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 23-5-2023.

قال عدد من تجار الأخشاب، إن متر الخشب البياض ثبت سعره على 12 ألف جنيه مقابل 11 ألفًا الشهر الماضي بزيادة 1000 جنيه للمتر على حسب التخانات المطلوبة من المواطنين والجودة والكمية التي يقوم بشرائها المستهلكون من شوادر الأخشاب.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 23-5-2023.

وأضاف التجار أن متر الخشب السويد ثبت سعره على 15 ألف جنيه مقابل 14 ألف جنيه الأسبوع الماضي على حسب الخامات والتخانات بزيادة قدرها حوالي 2000 جنيه الفترة الماضية جنيه على المتر الواحد باختلاف التخانات المطلوبة من المستهلكين، لافتين إلى أن سعر الخشب الروسي تخانة 47 ميللي ثبت سعره 13 ألف جنيه مقابل 12 ألف الأسبوع الماضي.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 23-5-2023.

وأشار التجار إلى أن أسعار الأبلاكاشات ثبت سعر لوح الأبلاكاش الفنلندى مصنع «8» على 225 جنيها مقابل 215 جنيها، ومصنع 51 ثبت سعره على 215 جنيها مقابل 210 جنيهات، وسعر لوح الأبلاكاش السه 180 جنيها لمصنع 12 مقابل 170 جنيهًا.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 23-5-2023.

ونوه التجار بأن لوح الأبلاكاش الكونتر 6 ميلي ثبت سعره 430 جنيها مقابل 420 جنيها بزيادة قدرها 10 جنيهات، بينما ثبت سعر تخانة الـ18 ميللي 1000 جنيه للواح مقابل 900 جنيه الشهر الماضي.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 23-5-2023.

وأفاد التجار أن سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة 1.7 ميلي ثبت سعره على 115 جنيها مقابل 105 جنيهات بزيادة قدرها 10 جنيهات، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة الـ2.5 ثبت سعره على 140 جنيها مقابل 130، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر الـ18 ميللي 640 جنيهًا مقابل 630 جنيهًا.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 23-5-2023.

جدير بالذكر أن مصر تستورد أخشابًا سنويًّا بقيمة 5 مليارات جنيه، طبقًا لآخِر تصريحات الغرفة التجارية للأخشاب.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 23-5-2023.

أكد عدد من تجار الأخشاب، أنه من المتوقع أن يتم تراجع سعر متر الخشب الواحد 1000 جنيها خلال الأيام القليلة القادمة نتيجة ضعف الإقبال على الشراء، لافتين إلى أن المصنعين تراجعوا عن الشراء لحين انخفاض السعر الفترة القادمة.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 23-5-2023.

أضاف التجار في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن تصنيع الأخشاب تراجع الوقت الحالي نتيجة الركود الشديد التي تشهده أسواق الأخشاب في مصر نتيجة عدم استقرار الأسعار وارتفاعها بشكل مستمر، لافتين إلى أن نسبة الإقبال على شراء الأخشاب والأثاث في الوقت الحالي متوسطة بنسبة 50%.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 23-5-2023.

أشاروا إلى أن المصنعين تراجعوا عن شراء الأخشاب تخوفا من انخفاضها بشكل مستمر، إذ أن المصنعين الملتزمين بتوريد كميات من الأخشاب المصنعة هم من يقومون بالشراء فقط، متوقعين تطبيق تراجع السعر مطلع الأسبوع القادم، لافتين إلى أن الموانئ استقبلت الأسبوع الماضي كميات كبيرة من الأخشاب والأبلاكاشات بتخانات مختلفة مما أدى إلى توافرها في الأسواق أمام المصنعين.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 23-5-2023.

وأشاروا إلى أن ارتفاع سعر السولار سبب رئيسي في ارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع تكاليف نقل الأخشاب من الموانئ إلى التجار في المحافظات المختلفة وبالتالي يتم إضافة الزيادة الأخيرة بالنسبة للسولار على المصنعين بزيادة مختلفة ومتفاوتة على حسب المحافظة والمسافات التي تقطعها السيارات من الموانئ حتى الوصول إليهم.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 23-5-2023.

وأشاروا إلى أن كبار تجار الأخشاب في مصر قاموا بتخزين كميات كبيرة من الأخشاب خلال الأيام الماضية إذ يتم إضافة تكاليف ارتفاع الاستيراد على المصنعين وأصحاب الورش.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 23-5-2023.

وقرر البنك المركزي المصري في وقت سابق رفع أسعار الفائدة على أذونات الخزانة حتى 23% مقارنة بـ22.7% خلال طرح مارس الماضي، إذ طرح البنك أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة الفرق بين المصروفات والإيرادات.