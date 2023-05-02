أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 2-5-2023.. ثبات السعر وإقبال متوسط

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 2-5-2023، شهدت ثباتا في الأسعار بجميع أنواعها بعد ارتفاعها مطلع الشهر الماضي وسط إقبال متوسط من المستهلكين على الشراء في المحافظات المختلفة.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 2-5-2023

وقال عدد من تجار الأخشاب، إن سعر متر الخشب البياض مكعب ثبت سعره على 11 ألف جنيه مقابل 10 آلاف و500 جنيه الشهر الماضي بزيادة قدرها 500 جنيه للمتر على حسب التخانات المطلوبة من المواطنين والجودة والكمية التي يقوم بشرائها المستهلكون من شوادر الأخشاب.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 2-5-2023

وأضاف التجار أن متر الخشب السويد ثبت سعره على 13 ألف جنيها مقابل 12 ألفا و500 جنيها على حسب الخامات والتخانات بزيادة قدرها 500 جنيه على المتر الواحد باختلاف التخانات المطلوبة من المستهلكين.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 2-5-2023

وأشار التجار إلى أن أسعار الأبلاكاشات في كافة أسواق الأخشاب بالمحافظات شهدت ثباتا في السعر ليصل سعر لوح الأبلاكاش الفنلندى مصنع «8» إلى 215 جنيها مقابل 205 جنيهات، ومصنع 51 ثبت سعره على 210 جنيهات مقابل 205 جنيهات، بينما ثبت سعر لوح الأبلاكاش السه 170 جنيهًا لمصنع 12 مقابل 160 جنيهًا.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 2-5-2023

ونوه التجار بأن لوح الأبلاكاش الكونتر 6 ميلي ثبت سعره على 420 جنيها مقابل 390 جنيها بزيادة قدرها 30 جنيها تم إضافتها مطلع الشهر الجاري، بينما بلغ سعر تخانة الـ18 ميللي 1000 جنيه للواح مقابل 900 جنيه الشهر الماضي.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 2-5-2023

وأفاد التجار بأن هناك ثباتا في سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة 1.7 ميلي ليصل سعره إلى 105 جنيهات مقابل 95 جنيها بزيادة قدرها 10 جنيهات، بينما ثبت سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة الـ2.5 130 جنيه مقابل 120، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر الـ18 ميللي 630 جنيهًا مقابل 620.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 2-5-2023

جدير بالذكر أن مصر تستورد أخشابًا سنويًّا بقيمة 5 مليارات جنيه، طبقًا لآخِر تصريحات الغرفة التجارية للأخشاب.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 2-5-2023

على جانب آخر، أكد عدد من تجار الأخشاب أن عملية الإقبال على شراء الأخشاب والأبلاكاشات بكافة أنواعها ما بين متوسطة وفوق المتوسطة نتيجة الإقبال عليها من المصنعين، لافتين إلى أن النسبة تتراوح من 50 إلى 60٪ في أول أسبوع عمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 2-5-2023

وأضاف التجار في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن كافة شوادر الأخشاب قامت بفتح أبوابها مطلع الأسبوع الجاري، إذ تشهد الموبيليا الجاهزة في دمياط والإسكندرية إقبالا كبيرا من المواطنين نظرا لأن هذه الفترة هي فترة الأفراح مما يدفع العديد من المواطنين إلى الإقبال على الموبليا الجاهزة.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 2-5-2023

وأشاروا إلى أن الأبلاكاشات تحتل المرتبة الأولى في عملية الشراء، بينما تأتي الأخشاب تخانة الـ1 بوصة والـ1.5 بوصة والـ1.25 بوصة في المرتبة الثانية.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 2-5-2023

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، قرر الأحد الماضي، رفع أسعار الفائدة على أذونات الخزانة حتى 23% مقارنة بـ22.7% خلال طرح مارس الماضي، إذ طرح البنك أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة الفرق بين المصروفات والإيرادات.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 2-5-2023

وتوقع التجار ثابت الأسعار الفترة المقبلة نتيجة عدم الطلب على الأخشاب خاصة بعد انتهاء عيد الفطر، إذ يعد شهر رمضان من أكثر الشهور في العام التي تشهد فيها الأخشاب إقبالا كثيفا مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها وعدم استقرارها على مدار الشهر.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 2-5-2023

جدير بالذكر أن الشركات المورِّدة للأخشاب أضافت 20 دولارًا على جميع أنواع الأخشاب بداية العام الحالي، مما أدى إلى ارتفاعها بشكل مفاجئ.