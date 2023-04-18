أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 18-4-2023.. استقرار السعر وتراجع الشراء

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 18-4-2023، شهدت استقرارا في الأسعار بجميع أنواعها بعد ارتفاع الأخشاب 500 جنيه مطلع الشهر الجاري وسط إقبال منخفض من المستهلكين على الشراء في المحافظات المختلفة تزامنا مع قدوم عيد الفطر وبدء إغلاق الورش للإجازة.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 18-4-2023

قال عدد من تجار الأخشاب في محافظتي دمياط والإسكندرية، إن سعر متر الخشب البياض مكعب استقر على 11 ألف جنيها مقابل 10 آلاف و500 جنيه الشهر الماضي بزيادة قدرها 500 جنيه للمتر على حسب التخانات المطلوبة من المواطنين والجودة والكمية التي يقوم بشرائها المستهلكون من شوادر الأخشاب.

وأضاف التجار أن متر الخشب السويد استقر سعره على 13 ألف جنيه مقابل 12 ألفا و500 جنيه على حسب الخامات والتخانات بزيادة قدرها 500 جنيه على المتر الواحد باختلاف التخانات المطلوبة من المستهلكين.

وأشار التجار إلى أن أسعار الأبلاكاشات في كافة أسواق الأخشاب بالمحافظات شهدت استقرارا في السعر ليصل سعر لوح الأبلاكاش الفنلندى مصنع «8» إلى 215 جنيها مقابل 205 جنيهات، ومصنع 51 استقر سعره على 210 جنيهات مقابل 205 جنيهات، بينما استقر سعر لوح الأبلاكاش السه 170 جنيهًا لمصنع 12 مقابل 160 جنيهًا.

ونوه التجار بأن لوح الأبلاكاش الكونتر 6 ميلي ثبت سعره على 420 جنيها مقابل 390 جنيها بزيادة قدرها 30 جنيها تم إضافتها مطلع الشهر الجاري، بينما بلغ سعر تخانة الـ18 ميللي 1000 جنيه للواح مقابل 900 جنيه الشهر الماضي.

وأفاد التجار بأن هناك استقرارا في سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة 1.7 ميلي ليصل سعره إلى 105 جنيهات مقابل 95 جنيها بزيادة قدرها 10 جنيهات، بينما استقر سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة الـ2.5 130 جنيه مقابل 120، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر الـ18 ميللي 630 جنيهًا مقابل 620.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 18-4-2023

جدير بالذكر أن مصر تستورد أخشابًا سنويًّا بقيمة 5 مليارات جنيه، طبقًا لآخِر تصريحات الغرفة التجارية للأخشاب.

ومن جانب آخر، أكد عدد من تجار الأخشاب أن ما يقارب الـ60% من المصنعين أغلقوا الورش الخاصة بهم الفترة الحالية استعدادا للبدء في إجازة عيد الفطر المبارك بعد تخزين الكميات المطلوبة من الأخشاب الخام والأبلاكاشات مطلع الأسبوع الجاري ما تسبب في انخفاض الإقبال على عملية الشراء.

أضاف التجار في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن نسبة الإقبال في الوقت الحالي تترواح من 40 إلى 50% على الأخشاب والأبلاكاشات نظرا لعدم الطلب عليها حاليا، لافتين إلى أن كافة شوادر الأخشاب ستقوم بإغلاق أبوابها مساء الأربعاء المقبل على أن يتم فتحها بعد العيد بأسبوع.

وأشاروا إلى أن الإسبوع الجاري تشهد فيه الموبليا إقبالا كثيفا الفترة الحالية تحديدا محافظتي دمياط والإسكندرية خاصة أنهما يمتلكون أعداد كبيرة من ورش تصنيع الأثات الجاهز نظرا لكثرة الأفراح بعد عيد الفطر، لافتين لافتين إلى أن الأبلاكاشات تحتل المرتبة الأولى في عملية الشراء، بينما تأتي الأخشاب تخانة الـ1 بوصة والـ1.5 بوصة والـ1.25 بوصة في المرتبة الثانية.

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، قرر الأحد الماضي، رفع أسعار الفائدة على أذونات الخزانة حتى 23% مقارنة بـ22.7% خلال طرح مارس الماضي، إذ طرح البنك أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة الفرق بين المصروفات والإيرادات.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 18-4-2023

وتوقع التجار ثابت الأسعار الفترة المقبلة نتيجة عدم الطلب على الأخشاب خاصة بعد عيد الفطر، إذ يعد شهر رمضان من أكثر الشهور في العام التي تشهد فيها الأخشاب إقبالا كثيفا مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها وعدم استقرارها على مدار الشهر.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 18-4-2023

جدير بالذكر أن الشركات المورِّدة للأخشاب أضافت 20 دولارًا على جميع أنواع الأخشاب بداية العام الحالي، مما أدى إلى ارتفاعها بشكل مفاجئ.