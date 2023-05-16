أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 16-5-2023.. استقرار الأسعار وعودة الإقبال

شهدت أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 16-5-2023 استقرار في أسعار الأخشاب والأبلاكاشات بكافة أنواعها بعدما شهدت عظم استقرارا مطلع الأسبوع الجاري، وإقبال متوسط من المستهلكين في المحافظات المختلفة تزامنا مع استقر السعر.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 16-5-2023.

قال عدد من تجار الأخشاب في محافظتي دمياط والإسكندرية، إن متر الخشب البياض استقر سعره على 12 ألف جنيه مقابل 11 ألف جنيه الشهر الماضي بزيادة 1000 جنيه للمتر على حسب التخانات المطلوبة من المواطنين والجودة والكمية التي يقوم بشرائها المستهلكون من شوادر الأخشاب.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 16-5-2023.

وأضاف التجار أن متر الخشب السويد استقر سعره على 15 ألف جنيه مقابل 14 ألف جنيه الأسبوع الماضي على حسب الخامات والتخانات بزيادة قدرها حوالي 2000 جنيه الفترة الماضية جنيه على المتر الواحد باختلاف التخانات المطلوبة من المستهلكين، لافتين إلى أن سعر الخشب الروسي تخانة 47 ميللي استقر سعره على 13 ألف جنيها مقابل 12 ألف الأسبوع الماضي.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 16-5-2023.

وأشار التجار إلى أن هناك ارتفاعات في أسعار الأبلاكاشات بكل أنواعها من 5 إلى 10 جنيهات على اللوح الواحد ليستقر سعر لوح الأبلاكاش الفنلندى مصنع «8» إلى 225 جنيها مقابل 215 جنيها، ومصنع 51 استقر سعره 215 جنيها مقابل 210 جنيهات، وسعر لوح الأبلاكاش السه 180 جنيها لمصنع 12 مقابل 170 جنيهًا.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 16-5-2023.

ونوه التجار بأن لوح الأبلاكاش الكونتر 6 ميلي استقر سعره 430 جنيها مقابل 420 جنيها بزيادة قدرها 10 جنيهات، بينما استقر سعر تخانة الـ18 ميللي 1000 جنيه للواح مقابل 900 جنيه الشهر الماضي.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 16-5-2023.

وأفاد التجار أن سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة 1.7 ميلي استقر سعره على 115 جنيه مقابل 105 جنيهات بزيادة قدرها 10 جنيهات، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة الـ2.5 بلغ 140 جنيها مقابل 130، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر الـ18 ميللي 640 جنيهًا مقابل 630.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 16-5-2023.

جدير بالذكر أن مصر تستورد أخشابًا سنويًّا بقيمة 5 مليارات جنيه، طبقًا لآخِر تصريحات الغرفة التجارية للأخشاب.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 16-5-2023.

أكد عددا من تجار الأخشاب في المحافظات، أن استقرار سعر الأخشاب اليوم نتيجة استقرار سعر الدولار واستيراد كميات كبيرة من الأخشاب من قبل المستوردين، مما أدى إلى تواجد كميات كبيرة من الأخشاب في الموانئ أمام التجار والمصنعين

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 16-5-2023.

أضافوا التجار في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن نسبة الإقبال على الأخشاب حتى الآن متوسطة ومتوقع ارتفاعها الأيام المقبلة بعد استيراد كميات كبيرة منها في الموانئ، لافتين إلى أن الإقبال على الأخشاب أعلى من الإقبال على الأبلاكاشات.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 16-5-2023.

وأشاروا إلى أن تحريك سعر السولار سببا رئيسيا في ارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع تكاليف نقل الأخشاب من الموانئ إلى التجار في المحافظات المختلفة وبالتالي يتم إضافة الزيادة الأخيرة بالنسبة للسولار على المصنعين بزيادة مختلفة ومتفاوتة على حسب المحافظة والمسافات التي تقطعها السيارات من الموانئ حتى الوصول إليهم.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 16-5-2023.

وقرر البنك المركزي المصري في وقت سابق رفع أسعار الفائدة على أذونات الخزانة حتى 23% مقارنة بـ22.7% خلال طرح مارس الماضي، إذ طرح البنك أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة الفرق بين المصروفات والإيرادات.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 16-5-2023.

جدير بالذكر أن الشركات المورِّدة للأخشاب أضافت 20 دولارًا على جميع أنواع الأخشاب بداية العام الحالي، مما أدى إلى ارتفاعها بشكل مفاجئ.