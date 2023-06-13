أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 13-6-2023.. ثبات السعر وارتفاع الإقبال

شهدت أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 13-6-2023، ثباتا في جميع أسعار الخشب والأبلاكاشات باختلاف تخانتها في محافظات الجمهورية نتيجة توافر كميات كبيرة في السوق المحلية قبل قدوم عيد الأضحى مما أدى إلى ارتفاع الإقبال على شراء الأبلاكاشات والأخشاب المستخدمة في الموبليا بكافة المحافظات.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 13-6-2023.

قال عدد من تجار الأخشاب في محافظتي دمياط والإسكندرية، إن متر الخشب البياض ثبت سعره على 12 ألف جنيه مقابل 11 ألفًا الشهر الماضي بزيادة 1000 جنيه للمتر على حسب التخانات المطلوبة من المواطنين والجودة والكمية التي يقوم بشرائها المستهلكون من شوادر الأخشاب.

وأضاف التجار أن متر الخشب السويد ثبت سعره على 15 ألف جنيه مقابل 14 ألف جنيه الأسبوع الماضي على حسب الخامات والتخانات بزيادة قدرها حوالي 2000 جنيه الفترة الماضية جنيه على المتر الواحد باختلاف التخانات المطلوبة من المستهلكين، لافتين إلى أن سعر الخشب الروسي تخانة 47 ميللي ثبت سعره على 14 ألف جنيه مقابل 13 ألف الأسبوع الماضي.

أما أسعار الأبلاكاشات شهدت ثباتا في الأسعار إذ سجل سعر لوح الأبلاكاش الفنلندى مصنع «8» 225 جنيها مقابل 215 جنيها، ومصنع 51 ثبت سعره على 215 جنيها مقابل 210 جنيهات، وسعر لوح الأبلاكاش السه ثبت سعره على 180 جنيها لمصنع 12 مقابل 170 جنيهًا.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 13-6-2023.

ونوه التجار بأن لوح الأبلاكاش الكونتر 6 ميلي ثبت سعره على 430 جنيها مقابل 420 جنيها بزيادة قدرها 10 جنيهات، بينما ثبت سعر تخانة الـ18 ميللي 1000 جنيه للواح مقابل 900 جنيه الفترة الماضية.

وأفاد التجار أن سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة 1.7 ميلي ثبت على 115 جنيها مقابل 105 جنيهات بزيادة قدرها 10 جنيهات، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة الـ2.5 ميللي ثبت سعره على 140 جنيها مقابل 130، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر الـ18 ميللي 640 جنيهًا مقابل 630 جنيهًا.

جدير بالذكر أن مصر تستورد أخشابًا سنويًّا بقيمة 5 مليارات جنيه، طبقًا لآخِر تصريحات الغرفة التجارية للأخشاب.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 13-6-2023.

من جانبهم، أكد عدد من تجار الأخشاب، أن المستوردين قاموا باستيراد كميات كبيرة من الأخشاب الفترة الماضية نظرا لقدوم عيد الأضحى حرصا منهم على توافر الأخشاب بكافة أنواعها بكميات كبيرة أمام المصنعين خاصة أن تلك الفترة من كل عام تشهد إقبالا كثيفا على الأبلاكاشات والأخشاب المستخدمة في صناعة الموبليا لكثرة الأفراح فترة العيد.

وأضاف التجار في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الإقبال في الوقت الحالي ارتفع على غرف النوم وكافة الأثاثات الجاهزة نظرا لكثرة الأفراح بعد العيد، لافتين إلى أن هناك أيضا إقبالا كثيفا على الأخشاب إذ بلغت 80% على عملية الشراء في مختلف المحافظات مقابل 70% أول أمس الأحد بزيادة قدرها 10%.

ولفت التجار إلى أن جميع تخانات الأخشاب والأبلاكاشات بمختلف أنواعها متوافرة بكميات كبيرة لدى التجار في الإسكندرية ودمياط نتيجة استيراد كميات كبيرة منها مما دفعهم إلى عدم تحريك السعر لعدم ركودها في الأسواق والعمل على العرض والطلب في السوق.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 13-6-2023.

وأشاروا إلى أن المخازن التابعة للتجار بها كميات كبيرة من الأخشاب تم استرادها ولم يتم إضافة عليها أي زيادة حرصا من التجار على تسهيل حركة البيع والشراء، لافتين إلى أنه في حالة تحريك السعر تتراجع مباشرة عملية الإقبال على الشراء.

وأكد التجار أنه ليس هناك أي تحريك في الأسعار الفترة المقبلة نتيجة توافر كميات كبيرة في الأسواق من الأبلاكاشات والأخشاب بمختلف أنواعها، لافتين إلى أن ارتفاع سعر السولار أثر على نقل الأخشاب من الموانئ إلى التجار في المحافظات المختلفة.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 13-6-2023.

وقرر البنك المركزي المصري في وقت سابق رفع أسعار الفائدة على أذونات الخزانة حتى 23% مقارنة بـ22.7% خلال طرح مارس الماضي، إذ طرح البنك أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة الفرق بين المصروفات والإيرادات.