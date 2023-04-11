أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 11-4 -2023.. ثبات الأسعار

ثبتت أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 11-4-2023، بكافة أنواعها بعد ارتفاعها مطلع الشهر الجاري بزيادة قدرها 500 جنيه على جميع أنواع الخشب التخانات والرفايع، ومن 10 إلى 15 جنيها زيادة على جميع أنواع الأبلاكاشات وسط إقبال مرتفع من المستهلكين على الشراء في الأسواق بعد الزيادة نتيجة اقتراب عيد الفطر.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 11-4-2023.

أكد عدد من تجار الأخشاب أن سعر متر الخشب البياض ثبت عند 11 ألف جنيها مقابل 10 آلاف و500 جنيه الشهر الماضي بزيادة قدرها 500 جنيه للمتر على حسب التخانات المطلوبة من المواطنين والجودة والكمية التي يقوم بشرائها المستهلكين.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 11-4-2023.

وأضاف التجار أن سعر متر الخشب السويد ثبت على 13 ألف جنيها مقابل 12 ألفا و500 جنيه نهاية الشهر الماضي على حسب الخامات والتخانات بزيادة قدرها 500 جنيه على المتر الواحد باختلاف التخانات المطلوبة من المستهلكين.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 11-4-2023.

وأشار التجار إلى أن أسعار الأبلاكاشات في كافة أسواق الأخشاب بالمحافظات استقرت في السعر ليصل سعر لوح الأبلاكاش الفلاندي مصنع «8» 215 جنيها مقابل 205 جنيهات، ومصنع 51 ثبت سعره على 210 جنيهات مقابل 205 جنيهات، بينما بلغ لوح الأبلاكاش السه 170 جنيهًا لمصنع 12 مقابل 160 جنيهًا.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 11-4-2023.

ونوه التجار أن لوح الأبلاكاش الكونتر 6 ميلي ثبت سعره على 420 جنيها مقابل 390 جنيها بزيادة قدرها 30 جنيها تم إضافتها مطلع الأسبوع الماضي، بينما بلغ سعر تخانة الـ18 ميللي 1000 جنيه للواح مقابل 900 جنيه الشهر الماضي.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 11-4-2023.

أفاد التجار أن هناك ثباتا في سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة 1.7 ميلي على 105 جنيهات مقابل 95 جنيها بزيادة قدرها 10 جنيهات، بينما ثبت سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة الـ2.5 130 جنيه مقابل 120، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر الـ18 ميللي 630 جنيهًا مقابل 620.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 11-4-2023.

جدير بالذكر أن مصر تستورد أخشابًا سنويًّا بقيمة 5 مليارات جنيه، طبقًا لآخِر تصريحات الغرفة التجارية للأخشاب.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 11-4-2023.

على جانب آخر، أكد التجار أن هناك ارتفاعا في إقبال المواطنين على شراء الأخشاب بدأت من مساء أول أمس الأحد على كافة أنواع الأخشاب التخانات والرفايع والأبلاكاشات نتيجة اقتراب إجازة عيد الفطر المبارك والتي يخزن فيها المصنعين كميات كبيرة من الأخشاب التي تستخدم في صناعة الأثاث بكافة أنواعها، لافتة إلى أن نسبة الإقبال تتراوح في الوقت الحالي من 60 إلى 70% مقابل 50% بداية الأسبوع الجاري.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 11-4-2023.

وأضاف التجار في تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه بالرغم من ثبات السعر على الزيادة الأخيرة في الأخشاب والتي قدرت بـ500 جنيها على المتر الواحد للأخشاب إلا أن أصحاب الورش يقبلون على عملية الشراء بكميات مرتفعة، متوقعين ثبات سعر الأخشاب والأبلاكاشات ختى انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 11-4-2023.

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، قرر الأحد الماضي، رفع أسعار الفائدة على أذونات الخزانة حتى 23% مقارنة بـ22.7% خلال طرح مارس الماضي، إذ طرح البنك أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة الفرق بين المصروفات والإيرادات.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 11-4-2023.

وأشار التجار إلى أن شهر رمضان يعد موسما للإقبال على شراء أخشاب الأثاث تخانات 1 بوصة و1.5 بوصة والأبلاكاشات الفايبر والسه المستخدمة في تصنيع الموبليا نظرا لكثرة الأفراح بعد انتهاء الشهر.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الثلاثاء 11-4-2023.

جدير بالذكر أن الشركات المورِّدة للأخشاب أضافت 20 دولارًا على جميع أنواع الأخشاب بداية العام الحالي، مما أدى إلى ارتفاعها بشكل مفاجئ.