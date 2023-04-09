أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 9-4-2023.. استقرار وسط إقبال متوسط

استقرت أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 9-4-2023، بكافة أنواعها بعد ارتفاعها مطلع الشهر الجاري بزيادة قدرها 500 جنيه على جميع أنواع الخشب التخانات والرفايع، ومن 10 إلى 15 جنيها زيادة على جميع أنواع الأبلاكاشات وسط إقبال متوسط من المستهلكين على الشراء في الأسواق بعد الزيادة.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 9-4-2023.

أكد عدد من تجار الأخشاب في محافظتي دمياط والإسكندرية كونهما أكثر المحافظات توزيعا للأخشاب نظرا لقربهما الشديد من الموانئ أن سعر متر الخشب البياض استقر على 11 ألف جنيها مقابل 10 آلاف و500 جنيه الشهر الماضي بزيادة قدرها 500 جنيه للمتر على حسب التخانات المطلوبة من المواطنين والجودة والكمية التي يقوم بشرائها المستهلكون.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 9-4-2023.

وأضاف التجار أن سعر متر الخشب السويد استقرار أيضا في سعره على 13 ألف جنيها مقابل 12 ألفا و500 جنيه نهاية الشهر الماضي على حسب الخامات والتخانات بزيادة قدرها 500 جنيه على المتر الواحد باختلاف التخانات المطلوبة من المستهلكين.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 9-4-2023.

وأشار التجار إلى أن أسعار الأبلاكاشات في كافة أسواق الأخشاب بالمحافظات شهدت استقرارا في السعر ليصل سعر لوح الأبلاكاش الفلاندي مصنع «8» 215 جنيها مقابل 205 جنيهات، ومصنع 51 ثبت سعره على 210 جنيهات مقابل 205 جنيهات، بينما بلغ لوح الأبلاكاش السه 170 جنيهًا لمصنع 12 مقابل 160 جنيهًا.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 9-4-2023.

ونوه التجار أن لوح الأبلاكاش الكونتر 6 ميلي استقر سعره على 420 جنيها مقابل 390 جنيها بزيادة قدرها 30 جنيها تم إضافتها مطلع الأسبوع الماضي، بينما بلغ سعر تخانة الـ18 ميللي 1000 جنيه للواح مقابل 900 جنيه الشهر الماضي.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 9-4-2023.

أفاد التجار أن هناك استقرارا في سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة 1.7 ميلي على 105 جنيهات مقابل 95 جنيها بزيادة قدرها 10 جنيهات، بينما استقر سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة الـ2.5 130 جنيه مقابل 120، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر الـ18 ميللي 630 جنيهًا مقابل 620.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 9-4-2023.

جدير بالذكر أن مصر تستورد أخشابًا سنويًّا بقيمة 5 مليارات جنيه، طبقًا لآخِر تصريحات الغرفة التجارية للأخشاب.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 9-4-2023.

على جانب آخر، أكد التجار أن هناك حركة في البيع والشراء لأخشاب الموبليا والأبلاكاشات المستخدمة في غرف النوم من قبل أصحاب الورش في كافة المحافظات للبدء في تخزينها نظرا لإجازة عيد الفطر، لافتة إلى أن الإقبال على الشراء مع مطلع الأسبوع الثاني بعد ارتفاع أسعار الأخشاب بكافة أنواعها متوسطة.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 9-4-2023.

وتشهد الأخشاب بكافة أنواعها والأبلاكاشات استقرارا في الأسعار الفترة المقبلة وعدم تحريكها إذ أن عملية الزيادة تتوقف على ارتفاع الإقبال من المواطنين على شراء الأخشاب والأبلاكاشات في السوق المحلية، وفقا لتصريحات التجار لـ«المال».

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 9-4-2023.

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، قرر الأحد الماضي، رفع أسعار الفائدة على أذونات الخزانة حتى 23% مقارنة بـ22.7% خلال طرح مارس الماضي، إذ طرح البنك أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة الفرق بين المصروفات والإيرادات.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 9-4-2023.

وأثرت الزيادة على عملية الإقبال لشراء الأخشاب خاصة أن شهر رمضان يعد موسما للإقبال على شراء أخشاب الأثاث تخانات 1 بوصة و1.5 بوصة والأبلاكاشات الفايبر والسه المستخدمة في تصنيع الموبليا إذ تعد نسبة الإقبال متوسطة، إذ أن نسبة الإقبال في الوقت الحالي بلغت 50% مقابل من 60 إلى 70% قبل عملية الزيادة، وفقا لـ«التجار».

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 9-4-2023.

جدير بالذكر أن الشركات المورِّدة للأخشاب أضافت 20 دولارًا على جميع أنواع الأخشاب بداية العام الحالي، مما أدى إلى ارتفاعها بشكل مفاجئ.