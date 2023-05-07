أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 7-5-2023.. ثبات السعر وتراجع الإقبال

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 7-5-2023، شهدت ثباتا في أسعار الخشب السويد والبياض بعد ارتفاعها نهاية الأسبوع الماضي بقيمة 1000 جنيه على المتر الواحد وسط تراجع الإقبال من المواطنين على الشراء في مختلف محافظات الجمهور نتيجة عدم استقرار السعر وتحريكه من فترة لأخرى.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 7-5-2023.

قال عدد من تجار الأخشاب، إن متر الخشب البياض مكعب ثبت سعره 12 ألف جنيه مقابل 11 ألف جنيه الشهر الماضي بزيادة 1000 جنيه للمتر على حسب التخانات المطلوبة من المواطنين والجودة والكمية التي يقوم بشرائها المستهلكون من شوادر الأخشاب.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 7-5-2023.

وأضاف التجار أن متر الخشب السويد ثبت سعره على 14 ألف جنيه مقابل 13 ألف جنيه الشهر الماضي على حسب الخامات والتخانات بزيادة قدرها 1000 جنيه على المتر الواحد باختلاف التخانات المطلوبة من المستهلكين.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 7-5-2023.

وأشار التجار إلى أن هناك ثباتا في أسعار الأبلاكاشات بكل أنواعها من 5 إلى 10 جنيهات على اللوح الواحد ليصل سعر لوح الأبلاكاش الفنلندى مصنع «8» إلى 225 جنيها مقابل 215 جنيها، ومصنع 51 ثبت سعره 215 جنيها مقابل 210 جنيهات، وسعر لوح الأبلاكاش السه 180 جنيها لمصنع 12 مقابل 170 جنيهًا.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 7-5-2023.

ونوه التجار بأن لوح الأبلاكاش الكونتر 6 ميلي ثبت سعره 430 جنيها مقابل 420 جنيها بزيادة قدرها 10 جنيهات، بينما ثبت سعر تخانة الـ18 ميللي 1000 جنيه للواح مقابل 900 جنيه الشهر الماضي.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 7-5-2023.

وأفاد التجار أن سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة 1.7 ميلي ثبت على 115 جنيه مقابل 105 جنيهات بزيادة قدرها 10 جنيهات، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة الـ2.5 ثبت على سعر 140 جنيها مقابل 130، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر الـ18 ميللي 640 جنيهًا مقابل 630.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 7-5-2023.

جدير بالذكر أن مصر تستورد أخشابًا سنويًّا بقيمة 5 مليارات جنيه، طبقًا لآخِر تصريحات الغرفة التجارية للأخشاب.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 7-5-2023.

أكد عدد من تجار الأخشاب، أن كل شوادر الأخشاب في مصر فتحت أبوابها أمام المصنعين أمس السبت بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر، لافتة إلى أن الإقبال على عملية الشراء منذ بداية فتح الشوادر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم نتيجة عدم استقرار أسعار الأخشاب وتحركها من فترة لأخرى.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 7-5-2023.

أضاف التجار في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن ارتفاع أسعار الخشب نتيجة عدم وجود أخشاب في الموانئ وقيام التجار باستيراد كميات جديدة منها بأسعار مرتفعة نتيجة عدم استقرار الدولار في السوق المحلية بالإضافة إلى الزيادات الأخيرة التي تشهدها السلع، لافتة إلى أن قرار تحريك سعر السولار يتسبب في ارتفاع الأسعار الفترة المقبلة نتيجة ارتفاع تكاليف نقل الأخشاب من الموانئ إلى التجار.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 7-5-2023.

وأشاروا إلى أن كبار تجار الأخشاب في مصر الذين يمتلكون كميات كبيرة من الأخشاب مخازنهم فارغة تماما ويبدأون في عملية الاستيراد الأيام القليلة المقبلة إذ يتم إضافة تكاليف ارتفاع الاستيراد على المصنعين وأصحاب الورش.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 7-5-2023.

وقرر البنك المركزي المصري في وقت سابق رفع أسعار الفائدة على أذونات الخزانة حتى 23% مقارنة بـ22.7% خلال طرح مارس الماضي، إذ طرح البنك أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة الفرق بين المصروفات والإيرادات.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 7-5-2023.

جدير بالذكر أن الشركات المورِّدة للأخشاب أضافت 20 دولارًا على جميع أنواع الأخشاب بداية العام الحالي، مما أدى إلى ارتفاعها بشكل مفاجئ.