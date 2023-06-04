أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 4-6-2023.. استقرار السعر وإقبال متوسط

شهدت أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 4-6-2023 استقرارا في الأسعار بمختلف محافظات الجمهورية نتيجة استيراد كميات كبيرة من الأخشاب بكافة أنواعها مما أدى إلى استقرار السعر وسط إقبال متوسط على الشراء في كل المحافظات من قبل المستهلكين بالرغم من استقرار السعر.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 4-6-2023

قال عدد من تجار الأخشاب في محافظتي دمياط والإسكندرية كونهما أكبر المحافظات استيرادا وتجارة للأخشاب الخام والمصنعه، إن متر الخشب البياض استقر سعره على 12 ألف جنيه مقابل 11 ألفًا الشهر الماضي بزيادة 1000 جنيه للمتر على حسب التخانات المطلوبة من المواطنين والجودة والكمية التي يقوم بشرائها المستهلكون من شوادر الأخشاب.

وأضاف التجار أن متر الخشب السويد استقر سعره على 15 ألف جنيه مقابل 14 ألف جنيه الأسبوع الماضي على حسب الخامات والتخانات بزيادة قدرها حوالي 2000 جنيه الفترة الماضية جنيه على المتر الواحد باختلاف التخانات المطلوبة من المستهلكين، لافتين إلى أن سعر الخشب الروسي تخانة 47 ميللي استقر سعره على 13 ألف جنيه مقابل 12 ألف الأسبوع الماضي.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 4-6-2023

أما أسعار الأبلاكاشات فسجل سعر لوح الأبلاكاش الفنلندى مصنع «8» 225 جنيها مقابل 215 جنيها، ومصنع 51 استقر سعره على 215 جنيها مقابل 210 جنيهات، وسعر لوح الأبلاكاش السه 180 جنيها لمصنع 12 مقابل 170 جنيهًا.

ونوه التجار بأن لوح الأبلاكاش الكونتر 6 ميلي استقر سعره على 430 جنيها مقابل 420 جنيها بزيادة قدرها 10 جنيهات، بينما استقر سعر تخانة الـ18 ميللي 1000 جنيه للواح مقابل 900 جنيه الشهر الماضي.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 4-6-2023.

وأفاد التجار أن سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة 1.7 ميلي استقر سعره على 115 جنيها مقابل 105 جنيهات بزيادة قدرها 10 جنيهات، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة الـ2.5 ميللي استقر سعره على 140 جنيها مقابل 130، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر الـ18 ميللي 640 جنيهًا مقابل 630 جنيهًا.

جدير بالذكر أن مصر تستورد أخشابًا سنويًّا بقيمة 5 مليارات جنيه، طبقًا لآخِر تصريحات الغرفة التجارية للأخشاب.

من جانبهم، أكد عددا من تجار الأخشاب في دمياط والإسكندرية، أن حركة الإقبال على شراء الأخشاب في مختلف محافظات الجمهورية متوسطة، إذ بلغت نسبتها في الوقت الحالي 50% بالرغم من استقرار أسعار الأخشاب وعدم تحريكها كما تردد نهاية الشهر الماضي، لافتين إلى أن التجار استوردوا كميات كبيرة من الأخشاب تم طرحها في الشوادر والمحال المخصصة لبيع الأخشاب في مختلف المحافظات.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 4-6-2023

وأضاف التجار في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن المخازن التابعة للتجار بها كميات كبيرة من الأخشاب تم استرادها ولم يتم إضافة عليها أي زيادة حرصا من التجار على تسهيل حركة البيع والشراء وعدم حدوث أي ركود في سوق الأخشاب بمختلف المحافظات، لافتين إلى أنه في حالة تحريك السعر تتراجع مباشرة عملية الإقبال على الشراء.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 4-6-2023

وأشارو إلى أن الأخشاب التخانات تأتي في مقدمة المصنعين الذين يقبلون على شراء الأخشاب خاصة الملتزمين بتوريد كميات من الأخشاب المصنعة يقومون بشراء الأخشاب والأبلاكاشات فقط، لافتين إلى أن ارتفاع سعر السولار أثر على نقل الأخشاب من الموانئ إلى التجار في المحافظات المختلفة.

وقرر البنك المركزي المصري في وقت سابق رفع أسعار الفائدة على أذونات الخزانة حتى 23% مقارنة بـ22.7% خلال طرح مارس الماضي، إذ طرح البنك أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة الفرق بين المصروفات والإيرادات.