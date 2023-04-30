أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 30-4-2023.. إقبال متوسط بعد إجازة العيد

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 30-4-2023 شهدت استقرارا في الأسعار بجميع أنواعها تزامنا مع بدء فتح الشوادر أبوابها بعد إجازة عيد الفطر المبارك وسط إقبال متوسط من المستهلكين على الشراء في المحافظات المختلفة في ثاني أيام فتح الورش والشوادر في كافة المحافظات.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 30-4-2023.

قال عدد من تجار الأخشاب إن سعر متر الخشب البياض مكعب استقر على 11 ألف جنيه، مقابل 10 آلاف و500 جنيه، الشهر الماضي، بزيادة قدرها 500 جنيه للمتر، على حسب التخانات المطلوبة من المواطنين والجودة والكمية التي يقوم بشرائها المستهلكون من شوادر الأخشاب.

أضاف التجار أن متر الخشب السويد استقر سعره على 13 ألف جنيه، مقابل 12 ألفًا و500 جنيه، على حسب الخامات والتخانات، بزيادة قدرها 500 جنيه على المتر الواحد، باختلاف التخانات المطلوبة من المستهلكين.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 30-4-2023.

وأشار التجار إلى أن أسعار الأبلاكاشات في كل أسواق الأخشاب بالمحافظات شهدت استقرارا في السعر، ليصل سعر لوح الأبلاكاش الفنلندى مصنع «8» إلى 215 جنيهًا، مقابل 205 جنيهات، ومصنع 51 استقر سعره على 210 جنيهات، مقابل 205 جنيهات، بينما ثبت سعر لوح الأبلاكاش السه 170 جنيهًا لمصنع 12، مقابل 160 جنيهًا.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 30-4-2023.

ونوه التجار بأن لوح الأبلاكاش الكونتر 6 ميلي استقر سعره على 420 جنيهًا مقابل 390 جنيهًا، بزيادة قدرها 30 جنيهًا تم إضافتها مطلع الشهر الحالي، بينما بلغ سعر تخانة الـ18 ميللي 1000 جنيه للواح مقابل 900 جنيه الشهر الماضي.

وأفاد التجار بأن هناك استقرارا في سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة 1.7 ميلي ليصل سعره إلى 105 جنيهات، مقابل 95 جنيهًا، بزيادة قدرها 10 جنيهات،

بينما استقر سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة الـ2.5 130 جنيه مقابل 120، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر الـ18 ميللي 630 جنيهًا، مقابل 620.

جدير بالذكر أن مصر تستورد أخشابًا سنويًّا بقيمة 5 مليارات جنيه، طبقًا لآخِر تصريحات الغرفة التجارية للأخشاب.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 30-4-2023.

على جانب آخر، أكد عدد من تجار الأخشاب أن كافة الشوادر والورش في مصر بدأت في فتح أبوابها بعد أسبوع إجازة عيد الفطر أمس السبت في مختلف محافظات الجمهورية، لافتين إلى أن الإقبال على الباب والشباك وأخشاب الموبليا يشهدان إقبالا كثيفا من المواطنين في أول أيام أسبوع العمل بالنسبة للورش.

وأضاف التجار، في تصريحات خاصة، لـ«المال»، أن استقرار السعر يرجع لإقبال المواطنين على الشراء بنسبة متوسطة بعد إجازة عيد الفطر وتخزين المصنعين كميات كبيرة من الأخشاب قبل الدخول في إجازة العيد، لافتين إلى أن الورش بدأت في استقبال الأخشاب الخام من المصنعين للبدء في تصنيعها مرة أخرى.

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، قرر رفع أسعار الفائدة على أذونات الخزانة حتى 23%، مقارنة بـ22.7% خلال طرح مارس الماضي، إذ طرح البنك أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية؛ لتمويل عجز الموازنة العامة الفرق بين المصروفات والإيرادات.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 30-4-2023.

جدير بالذكر أن الشركات المورِّدة للأخشاب أضافت 20 دولارًا على جميع أنواع الأخشاب بداية العام الحالي، مما أدى إلى ارتفاعها بشكل مفاجئ.