أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 28-5-2023.. ثبات السعر وارتفاع الإقبال

شهدت أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 28-5-2023، ثباتا في جميع الأسعار بعد توقعات بعض التجار بتراجع السعر الأسبوع الجاري من 500 إلى 1000 جنيه على المتر الواحد وارتفاع الإقبال على الشراء في كل المحافظات.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 28-5-2023

قال عدد من تجار الأخشاب، إن متر الخشب البياض ثبت سعره على 12 ألف جنيه مقابل 11 ألفًا الشهر الماضي بزيادة 1000 جنيه للمتر على حسب التخانات المطلوبة من المواطنين والجودة والكمية التي يقوم بشرائها المستهلكون من شوادر الأخشاب.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 28-5-2023

وأضاف التجار أن متر الخشب السويد ثبت سعره على 15 ألف جنيه مقابل 14 ألف جنيه الأسبوع الماضي على حسب الخامات والتخانات بزيادة قدرها حوالي 2000 جنيه الفترة الماضية جنيه على المتر الواحد باختلاف التخانات المطلوبة من المستهلكين، لافتين إلى أن سعر الخشب الروسي تخانة 47 ميللي ثبت سعره 13 ألف جنيه مقابل 12 ألف الأسبوع الماضي.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 28-5-2023

وأشار التجار إلى أن أسعار الأبلاكاشات ثبت سعر لوح الأبلاكاش الفنلندى مصنع «8» على 225 جنيها مقابل 215 جنيها، ومصنع 51 ثبت سعره على 215 جنيها مقابل 210 جنيهات، وسعر لوح الأبلاكاش السه 180 جنيها لمصنع 12 مقابل 170 جنيهًا.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 28-5-2023

ونوه التجار بأن لوح الأبلاكاش الكونتر 6 ميلي ثبت سعره على 430 جنيها مقابل 420 جنيها بزيادة قدرها 10 جنيهات، بينما ثبت سعر تخانة الـ18 ميللي 1000 جنيه للواح مقابل 900 جنيه الشهر الماضي.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 28-5-2023

وأفاد التجار أن سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة 1.7 ميلي ثبت سعره على 115 جنيها مقابل 105 جنيهات بزيادة قدرها 10 جنيهات، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة الـ2.5 ثبت سعره على 140 جنيها مقابل 130، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر الـ18 ميللي 640 جنيهًا مقابل 630 جنيهًا.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 28-5-2023

جدير بالذكر أن مصر تستورد أخشابًا سنويًّا بقيمة 5 مليارات جنيه، طبقًا لآخِر تصريحات الغرفة التجارية للأخشاب.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 28-5-2023

توقع عددا من تجار الأخشاب تراجع السعر الأسبوع الجاري نتيجة استيراد كميات كبيرة من الأخشاب وتواجدها في مخازن التجار دون إقبال من المواطنين على الشراء، لافتين إلى أن التراجع يتراوح من 500 إلى 1000 جنيها على المتر الواحد بالإضافة إلى تراجع من 5 إلى 10 جنيهات على الأبلاكاشات.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 28-5-2023

أضاف التجار في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن هناك ارتفاعا كبيرا في نسبة الإقبال على شراء الأخشاب والأثاث في الوقت الحالي إذ تتراوح من 50 إلى 65% في كافة المحافظات، لافتين إلى أن المخازن التابعة للتجار بها كميات كبيرة من الأخشاب تم استيرادها مطلع الأسبوع الماضي.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 28-5-2023

وأشارو إلى أن الأخشاب التخانات تأتي في مقدمة المصنعين الذين يقبلون على شراء الأخشاب خاصة الملتزمين بتوريد كميات من الأخشاب المصنعة يقومون بشراء الأخشاب والأبلاكاشات فقط، لافتين إلى أن الموانئ استقبلت الأسبوع الماضي كميات كبيرة من الأخشاب والأبلاكاشات بتخانات مختلفة مما أدى إلى توافرها في الأسواق أمام المصنعين.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 28-5-2023

وأضافوا أن ارتفاع سعر السولار أثر على نقل الأخشاب من الموانئ إلى التجار في المحافظات المختلفة إذ يتم إضافة الزيادة الأخيرة بالنسبة للسولار على المصنعين بزيادة مختلفة ومتفاوتة على حسب المحافظة والمسافات التي تقطعها السيارات من الموانئ حتى الوصول إليهم.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 28-5-2023

وقرر البنك المركزي المصري في وقت سابق رفع أسعار الفائدة على أذونات الخزانة حتى 23% مقارنة بـ22.7% خلال طرح مارس الماضي، إذ طرح البنك أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة الفرق بين المصروفات والإيرادات.