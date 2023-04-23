أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 23-4-2023.. الاستقرار يسود

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 23-4-2023، شهدت استقرارا في الأسعار بجميع أنواعها تزامنا مع احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك وسط إقبال منخفض من المستهلكين على الشراء في المحافظات المختلفة نظرا لإغلاق الشوادر.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 23-4-2023

قال عدد من تجار الأخشاب في محافظتي دمياط والإسكندرية، إن سعر متر الخشب البياض مكعب استقر على 11 ألف جنيها مقابل 10 آلاف و500 جنيه الشهر الماضي بزيادة قدرها 500 جنيه للمتر على حسب التخانات المطلوبة من المواطنين والجودة والكمية التي يقوم بشرائها المستهلكون من شوادر الأخشاب.

وأضاف التجار أن متر الخشب السويد استقر سعره على 13 ألف جنيه مقابل 12 ألفا و500 جنيه على حسب الخامات والتخانات بزيادة قدرها 500 جنيه على المتر الواحد باختلاف التخانات المطلوبة من المستهلكين.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 23-4-2023

وأشار التجار إلى أن أسعار الأبلاكاشات في كافة أسواق الأخشاب بالمحافظات شهدت استقرارا في السعر ليصل سعر لوح الأبلاكاش الفنلندى مصنع «8» إلى 215 جنيها مقابل 205 جنيهات، ومصنع 51 استقر سعره على 210 جنيهات مقابل 205 جنيهات، بينما استقر سعر لوح الأبلاكاش السه 170 جنيهًا لمصنع 12 مقابل 160 جنيهًا.

ونوه التجار بأن لوح الأبلاكاش الكونتر 6 ميلي ثبت سعره على 420 جنيها مقابل 390 جنيها بزيادة قدرها 30 جنيها تم إضافتها مطلع الشهر الجاري، بينما بلغ سعر تخانة الـ18 ميللي 1000 جنيه للواح مقابل 900 جنيه الشهر الماضي.

وأفاد التجار بأن هناك استقرارا في سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة 1.7 ميلي ليصل سعره إلى 105 جنيهات مقابل 95 جنيها بزيادة قدرها 10 جنيهات، بينما استقر سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة الـ2.5 130 جنيه مقابل 120، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر الـ18 ميللي 630 جنيهًا مقابل 620.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 23-4-2023

جدير بالذكر أن مصر تستورد أخشابًا سنويًّا بقيمة 5 مليارات جنيه، طبقًا لآخِر تصريحات الغرفة التجارية للأخشاب.

على جانب آخر، أكد عدد من تجار الأخشاب أن كافة الشوادر في مصر أغلقت أبوابها أمام المصنعين الخميس الماضي للاحتفال بإجازة عيد الفطر المبارك، لافتين إلى أنه من المقرر عودة العمل وفتح الشوادر مطلع الأسبوع القادم خاصة أن المصنعين خزنوا كميات كبيرة من الأخشاب الفترة الماضية.

أضاف التجار في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الموبليا تشهد إقبالا كثيفا الفترة الحالية تحديدا محافظتي دمياط والإسكندرية خاصة أنهما يمتلكون أعداد كبيرة من ورش تصنيع الأثات الجاهز نظرا لكثرة الأفراح بعد عيد الفطر.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 23-4-2023

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، قرر الأحد الماضي، رفع أسعار الفائدة على أذونات الخزانة حتى 23% مقارنة بـ22.7% خلال طرح مارس الماضي، إذ طرح البنك أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة الفرق بين المصروفات والإيرادات.

وتوقع التجار ثابت الأسعار الفترة المقبلة نتيجة عدم الطلب على الأخشاب خاصة بعد عيد الفطر، إذ يعد شهر رمضان من أكثر الشهور في العام التي تشهد فيها الأخشاب إقبالا كثيفا مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها وعدم استقرارها على مدار الشهر.

جدير بالذكر أن الشركات المورِّدة للأخشاب أضافت 20 دولارًا على جميع أنواع الأخشاب بداية العام الحالي، مما أدى إلى ارتفاعها بشكل مفاجئ.