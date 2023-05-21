أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 21-5-2023.. ثبات السعر وارتفاع الإقبال

شهدت أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 21-5-2023، ثباتا في جميع الأسعار بعد تحريكها مطلع الشهر الجاري بزيادة قدرها من 500 إلى 1000 جنيه على المتر الواحد ومن 5 إلى 10 جنيهات للوح الأبلاكاشات، وسط إقبال مرتفع من المواطنين على الشراء بعد ثبات السعر في المحافظات المختلفة.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 21-5-2023

وقال عدد من تجار الأخشاب، إن متر الخشب البياض ثبت سعره على 12 ألف جنيه مقابل 11 ألفا الشهر الماضي بزيادة 1000 جنيه للمتر على حسب التخانات المطلوبة من المواطنين والجودة والكمية التي يقوم بشرائها المستهلكون من شوادر الأخشاب.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 21-5-2023

وأضاف التجار أن متر الخشب السويد ثبت سعره على 15 ألف جنيه مقابل 14 ألف جنيه الأسبوع الماضي على حسب الخامات والتخانات بزيادة قدرها حوالي 2000 جنيه الفترة الماضية جنيه على المتر الواحد باختلاف التخانات المطلوبة من المستهلكين، لافتين إلى أن سعر الخشب الروسي تخانة 47 ميللي ثبت سعره 13 ألف جنيه مقابل 12 ألف الأسبوع الماضي.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 21-5-2023.

وأشار التجار إلى أن أسعار الأبلاكاشات ثبت سعر لوح الأبلاكاش الفنلندى مصنع «8» على 225 جنيها مقابل 215 جنيها، ومصنع 51 ثبت سعره على 215 جنيها مقابل 210 جنيهات، وسعر لوح الأبلاكاش السه 180 جنيها لمصنع 12 مقابل 170 جنيهًا.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 21-5-2023.

ونوه التجار بأن لوح الأبلاكاش الكونتر 6 ميلي ثبت سعره 430 جنيها مقابل 420 جنيها بزيادة قدرها 10 جنيهات، بينما ثبت سعر تخانة الـ18 ميللي 1000 جنيه للواح مقابل 900 جنيه الشهر الماضي.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 21-5-2023.

وأفاد التجار أن سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة 1.7 ميلي ثبت سعره على 115 جنيه مقابل 105 جنيهات بزيادة قدرها 10 جنيهات، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة الـ2.5 ثبت سعره على 140 جنيها مقابل 130، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر الـ18 ميللي 640 جنيهًا مقابل 630.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 21-5-2023

جدير بالذكر أن مصر تستورد أخشابًا سنويًّا بقيمة 5 مليارات جنيه، طبقًا لآخِر تصريحات الغرفة التجارية للأخشاب.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 21-5-2023

أكد عدد من تجار الأخشاب، أن أسعار الأخشاب والأبلاكاتشات بكافة تخاناتها شهدت ثباتا في الأسعار مما أدى إلى إقبال كبير من المصنعين على عملية الشراء في المحافظات المختلفة، لافتين إلى أن الموانئ استقبلت الأسبوع الماضي كميات كبيرة من الأخشاب والأبلاكاشات بتخانات مختلفة مما أدى إلى توافرها في الأسواق أمام المصنعين.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 21-5-2023

أضافوا التجار في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الإقبال على الأخشاب أعلى من الأبلاكاشات إذ تحتل الأخشاب تحديدا أخشاب تخانة الـ1 بوصة المرتبة الأولى بالنسبة للمصنعين كونها العامل الرئيسي في صناعى الموبليا، لافتين إلى أن نسبة الإقبال على الشراء مرتفعة بعد ثبات الأسعار أمام المواطنين.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 21-5-2023

وأشاروا إلى أن ارتفاع سعر السولار سبب رئيسي في ارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع تكاليف نقل الأخشاب من الموانئ إلى التجار في المحافظات المختلفة وبالتالي يتم إضافة الزيادة الأخيرة بالنسبة للسولار على المصنعين بزيادة مختلفة ومتفاوتة على حسب المحافظة والمسافات التي تقطعها السيارات من الموانئ حتى الوصول إليهم.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 21-5-2023

وأشاروا إلى أن كبار تجار الأخشاب في مصر قاموا بتخزين كميات كبيرة من الأخشاب خلال الأيام الماضية إذ يتم إضافة تكاليف ارتفاع الاستيراد على المصنعين وأصحاب الورش.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 21-5-2023

وقرر البنك المركزي المصري في وقت سابق رفع أسعار الفائدة على أذونات الخزانة حتى 23% مقارنة بـ22.7% خلال طرح مارس الماضي، إذ طرح البنك أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة الفرق بين المصروفات والإيرادات.