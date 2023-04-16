أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 16-4-2023.. ثبات السعر وإقبال متوسط من المستهلكين

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 16-4-2023، شهدت ثباتا في الأسعار بجميع أنواعها بعد ارتفاع الأخشاب 500 جنيه مطلع الشهر الجاري، وسط إقبال متوسط من المستهلكين على الشراء في المحافظات المختلفة.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 16-4-2023

قال عدد من تجار الأخشاب في محافظتي دمياط والإسكندرية كونهما أكثر المحافظات استيرادا للأخشاب في مصر، إن متر الخشب البياض مكعب ثبت سعره على 11 ألف جنيه مقابل 10 آلاف و500 جنيه الشهر الماضي بزيادة قدرها 500 جنيه للمتر على حسب التخانات المطلوبة من المواطنين والجودة والكمية التي يقوم بشرائها المستهلكون.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 16-4-2023

وأضاف التجار أن متر الخشب السويد ثبت سعره على 13 ألف جنيه مقابل 12 ألفا و500 جنيه نهاية الشهر الماضي على حسب الخامات والتخانات بزيادة قدرها 500 جنيه على المتر الواحد باختلاف التخانات المطلوبة من المستهلكين.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 16-4-2023

وأشار التجار إلى أن أسعار الأبلاكاشات في كافة أسواق الأخشاب بالمحافظات شهدت ثباتا في السعر ليصل سعر لوح الأبلاكاش الفنلندى مصنع «8» إلى 215 جنيها مقابل 205 جنيهات، ومصنع 51 ثبت سعره على 210 جنيهات مقابل 205 جنيهات، بينما بلغ لوح الأبلاكاش السه ثبت سعره على 170 جنيهًا لمصنع 12 مقابل 160 جنيهًا.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 16-4-2023

ونوه التجار بأن لوح الأبلاكاش الكونتر 6 ميلي ثبت سعره على 420 جنيها مقابل 390 جنيها بزيادة قدرها 30 جنيها تم إضافتها مطلع الشهر الجاري، بينما بلغ سعر تخانة الـ18 ميللي 1000 جنيه للواح مقابل 900 جنيه الشهر الماضي.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 16-4-2023

وأفاد التجار بأن هناك ثباتا في سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة 1.7 ميلي ليصل سعره إلى 105 جنيهات مقابل 95 جنيها بزيادة قدرها 10 جنيهات، بينما ثبت سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة الـ2.5 130 جنيه مقابل 120، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر الـ18 ميللي 630 جنيهًا مقابل 620.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 16-4-2023

جدير بالذكر أن مصر تستورد أخشابًا سنويًّا بقيمة 5 مليارات جنيه، طبقًا لآخِر تصريحات الغرفة التجارية للأخشاب.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 16-4-2023

على جانب آخر، أكد عدد من تجار الأخشاب أن الإقبال على الشراء تراجع من 70% إلى 50% مطلع الأسبوع الجاري وهو الأسبوع الأخير من شهر رمضان، إذ قام العديد من المصنعين بتخزين الكميات المطلوبة لهم في إجازة عيد الفطر، لافتين إلى أن الإقبال على الأثاث الجاهز في دمياط ارتفع في الوفت الحالي نظرا لكثرة الأفراح بعد عيد الفطر.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 16-4-2023

وأضاف التجار في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن جميع شوادر الأخشاب في مصر تبدأ في الإغلاق نهاية الأسبوع الجاري إذ تستمر الإجازة بالنسبة لهم أسبوعا كاملا على أن يعود العمل نهاية الشهر الجاري، لافتين إلى أن الأبلاكاشات تحتل المرتبة الأولى في عملية الشراء، بينما تأتي الأخشاب تخانة الـ1 بوصة والـ1.5 بوصة والـ1.25 بوصة في المرتبة الثانية.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 16-4-2023

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، قرر الأحد الماضي، رفع أسعار الفائدة على أذونات الخزانة حتى 23% مقارنة بـ22.7% خلال طرح مارس الماضي، إذ طرح البنك أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة الفرق بين المصروفات والإيرادات.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 16-4-2023

وتوقع التجار ثابت الأسعار الفترة المقبلة نتيجة عدم الطلب على الأخشاب خاصة بعد عيد الفطر، إذ يعد شهر رمضان من أكثر الشهور في العام التي تشهد فيها الأخشاب إقبالا كثيفا مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها وعدم استقرارها على مدار الشهر.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 16-4-2023

جدير بالذكر أن الشركات المورِّدة للأخشاب أضافت 20 دولارًا على جميع أنواع الأخشاب بداية العام الحالي، مما أدى إلى ارتفاعها بشكل مفاجئ.