أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 14-5-2023.. توقعات بالارتفاع

شهدت أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 14-5-2023 عدم استقرار في أسعار الأخشاب والأبلاكاشات بكافة أنواعها بعد ارتفاعها نهاية الأسبوع الماضي بقيمة 1000 جنيه على المتر الواحد، مما تسبب في تخوف المصنعين من شرائها تحسبا من انخفاض مفاجئ لها.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 14-5-2023.

قال عدد من تجار الأخشاب في محافظتي دمياط والإسكندرية، إن سعر متر الخشب البياض 12 ألف جنيه مقابل 11 ألف جنيه الشهر الماضي بزيادة 1000 جنيه للمتر على حسب التخانات المطلوبة من المواطنين والجودة والكمية التي يقوم بشرائها المستهلكون من شوادر الأخشاب.

وأضاف التجار أن متر الخشب السويد بلغ سعره 15 ألف جنيه مقابل 14 ألف جنيه الأسبوع الماضي على حسب الخامات والتخانات بزيادة قدرها حوالي 2000 جنيه الفترة الماضية جنيه على المتر الواحد باختلاف التخانات المطلوبة من المستهلكين، لافتين إلى أن سعر الخشب الروسي تخانة 47 نيللي بلغ سعره 13 ألف جنيها مقابل 12 ألف الأسبوع الماضي.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 14-5-2023.

وأشار التجار إلى أن هناك ارتفاعات في أسعار الأبلاكاشات بكل أنواعها من 5 إلى 10 جنيهات على اللوح الواحد ليصل سعر لوح الأبلاكاش الفنلندى مصنع «8» إلى 225 جنيها مقابل 215 جنيها، ومصنع 51 بلغ سعره 215 جنيها مقابل 210 جنيهات، وسعر لوح الأبلاكاش السه 180 جنيها لمصنع 12 مقابل 170 جنيهًا.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 14-5-2023.

ونوه التجار بأن لوح الأبلاكاش الكونتر 6 ميلي بلغ سعره 430 جنيها مقابل 420 جنيها بزيادة قدرها 10 جنيهات، بينما بلغ سعر تخانة الـ18 ميللي 1000 جنيه للواح مقابل 900 جنيه الشهر الماضي.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 14-5-2023.

وأفاد التجار أن سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة 1.7 ميلي بلغ سعره على 115 جنيه مقابل 105 جنيهات بزيادة قدرها 10 جنيهات، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة الـ2.5 بلغ 140 جنيها مقابل 130، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر الـ18 ميللي 640 جنيهًا مقابل 630.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 14-5-2023.

جدير بالذكر أن مصر تستورد أخشابًا سنويًّا بقيمة 5 مليارات جنيه، طبقًا لآخِر تصريحات الغرفة التجارية للأخشاب.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 14-5-2023.

أكد عددا من تجار الأخشاب في محافظتي دمياط والإسكندرية، أن الأسعار غير مستقرة الفترة الحالية وهذا دفع التجار إلى التردد في عملية الشراء تخوفا من هبوط أسعار الأخشاب أو ارتفاعها مرة أخرى، لافتين إلى أن الموانئ بها كميات كبيرة من الأخشاب لكن حتى الآن.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 14-5-2023.

أضافوا التجار في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الإقبال على الأخشاب أعلى من الإقبال على الأبلاكاشات إذ تحتل الأخشاب تحديدا التخانات المرتبة الأولى بالنسبة للمصنعين، لافتين إلى أن نسبة الإقبال على الشراء متوسطة بالرغم من عدم استقرار الأسعار.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 14-5-2023.

وأشاروا إلى أن عدم استقرار الدولار وتحريك سعر السولار سببا رئيسيا في ارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع تكاليف نقل الأخشاب من الموانئ إلى التجار في المحافظات المختلفة وبالتالي يتم إضافة الزيادة الأخيرة بالنسبة للسولار على المصنعين بزيادة مختلفة ومتفاوتة على حسب المحافظة والمسافات التي تقطعها السيارات من الموانئ حتى الوصول إليهم.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 14-5-2023.

وأشاروا إلى أن كبار تجار الأخشاب في مصر الذين يمتلكون كميات كبيرة من الأخشاب مخازنهم فارغة تماما ويبدأون في عملية الاستيراد الأيام القليلة المقبلة إذ يتم إضافة تكاليف ارتفاع الاستيراد على المصنعين وأصحاب الورش.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 14-5-2023.

وقرر البنك المركزي المصري في وقت سابق رفع أسعار الفائدة على أذونات الخزانة حتى 23% مقارنة بـ22.7% خلال طرح مارس الماضي، إذ طرح البنك أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة الفرق بين المصروفات والإيرادات.

أسعار الأخشاب في مصر اليوم الأحد 14-5-2023.

جدير بالذكر أن الشركات المورِّدة للأخشاب أضافت 20 دولارًا على جميع أنواع الأخشاب بداية العام الحالي، مما أدى إلى ارتفاعها بشكل مفاجئ.