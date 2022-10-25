أسعار اعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء 25-10-2022

صعدت أسعار خامات الأعلاف اليوم الثلاثاء 25-10-2022 في الاسواق ، وقفز طن كسب الصويا 400 جنيها للطن ، وسجلت الذرة المستوردة الأرجنتيني / والبرازيلي 10800 جنيها -صب أرضه – مع استمرار تأثير التضخم العالمي ، و ارتفاع اسعار بورصات الحبوب وعدم وصول كميات مناسبة للمصانع .

أسعار خامات الأعلاف

وأشار التجار إلي أن سعر الذرة الأوكراني / الروماني ،سجلت -صب أرضه- 10300 جنيها ،والذرة الفشار الأرجنتيني 10500 جنيها ، دون احتساب النقل الداخلي ومكسب تاجر التجزئة.

وكشف التجار أن سعر كسب الصويا بروتين 44 % سجل 21700 جنيها مقابل 21 ألف و300 جنيه أمس ،وبروتين 46 % سجل 22200 جنيها بدلا من 21 ألف و800 جنيها أمس .

أسعار الأعلاف اليوم

وأكد التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي سجل 22200 جنيها ، والجيلوتين المستورد 22300 جنيها ، والردة المحلية 7000 جنيها .

وذكر التجار أن إرتفاع أسعار كسب الصويا بقيمة 400 جنيها في الطن الواحد في غضون ساعات قليلة ، نتيجة نقص الكميات التي دخلت السوق من الموانئ العالمية ،وارتفاع معدلات التضخم وزيادة قيمة الدولار عالميا ومحليا والحرب الروسية الأوكرانية التي تستعر هذة الأيام.

وألمح التجار إلي أن سعر طن كسب العباد أستقر عند 8600 جنيها بينما سجل طن الردة المحلية 7000 جنيه .

أسعار الأعلاف

وأكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار العلف النهائي للدواجن يتراوح بين 15 ألف جنيها إلي 16 ألف جنيه، مشيرا إلى أن الأسعار لا تزال مرتفعة .

وأكد أن سعر طن العلف يجب أن ينخفض إلى 12500 جنيها ،حتي نستطيع القول أن السوق استقرت مشيرا إلى أنه مع استمرار حصاد الذرة المحلية وزيادة الإفراج عن الخامات من الموانئ إلا أن لا تكفي الطاقات الإنتاجية في المصانع التي تعطلت منذ فترة طويلة .

وأشار إلي أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف إلا أن صعود كسب الصويا قد يدفعها للصعود مجددا .

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف .

ويبلغ سعر طن الذرة الصفراء المحلية 9800 جنيها و بذور الصويا المحلية 20 ألف جنيه.