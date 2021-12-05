أسعار اشتراكات قطارات السكة الحديد (تفاصيل كاملة)

فتحت هيئة السكة الحديد باب استخراج اشتراكات القطاع العام والذي يمكن استخراجه من جميع مكاتب الاشتراكات المنتشرة بجميع المحطات المركزية على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى أن ااشتراكات السكة الحديد يقتصر صرفها للعاملين بالحكومة والقطاع العام في حدود مسافة الاشتراك.

على خطوط الطوالي أو في حدود المنطقة أو المناطق بخطوط ومناطق الضواحي الواقع في دائرتها مقر العمل وسكن العامل.

خطوات استخراج الاشتراك

وأشارت إلى أن خطوات استخراج الاشتراكات، تشمل شراء استمارة طلب الحصول علي الاشتراك نموذج (100 نقل) من مكتب الاشتراكات وقيمتها 5 جنيهات.

واستيفاء البيانات المطلوبة باستمارة الاشتراك واعتمادها بختم شعار الجمهورية من جهة العمل التابع لها طالب الاشتراك على أن تكون البيانات مطابقة مع البيانات الموجودة بالرقم القومي.

وصورة الرقم القومى، إلى جانب عدد ٢ صورة شخصية حديثة مختومة بخاتم شعار الجمهورية للجهة التابع لها على الظهر والأخرى جزء على الصورة والجزء الآخر على الاستمارة.

جولة وزير النقل

قام الفريق مهندس كامل الوزير -وزير النقل، بجولة تفقدية بمحطة مصر للسكك الحديدية لمتابعة انضباط العمل بالمحطة ومستوى الخدمات المقدمة إلى جمهور الركاب.

كما تابع تركيب بوابات الدخول والخروج حيث بدأت الجولة بتفقد الساحة الخارجية للمحطة.

وجه الوزير بالحفاظ علي الشكل الجمالي لكافة الاكشاك والكافتيريات الموجودة بالساحة ثم توجه الوزير إلى شبابيك التذاكر للإطمئنان علي توافرها وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين.

وشدد على مسئولي السكة الحديد وكمسارية أبواب الدخول بعدم السماح بدخول إي راكب بدون تذكرة وسرعة الانتهاء من تركيب البوابات الالكترونية الخاصة بدخول وخروج الركاب.

لحوكمة عملية الدخول الى الارصفة وضمان عدم دخول أي راكب بدون تذكرة حفاظًا على موارد الهيئة لاستغلال حصيلة التذاكر في شراء قطع الغيار اللازمة و استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور.

تركيب بوابات الكترونية في محطات السكة الحديد

وتم البدء كمرحلة أولى بـ4 محطات رئيسية؛ هي محطات(مصر بالقاهرة- الجيزة- مصر الإسكندرية- سيدي جابر).

ووجه الوزير بضرورة زيادة أعداد الكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة وعربات الجولف كار تسهيلا على المواطنين.

وضرورة إلزام جميع الركاب بارتداء الكمامات وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا بمختلف المحطات والقطارات.

كما أكد على تقديم كافة التسهيلات لمكتب تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لكورونا، الموجود داخل المحطة كما أكد الوزير علي العاملين في هيئة السكة الحديد بأن الحوافز لمن يستحق ولاتهاون مع أي مقصر في حق الراكب.

في إطار مبدأ الثواب والعقاب وضرورة المحافظة على مواعيد الحضور والانصراف والانضباط التام في العمل وأن يؤدي كل موظف مهامه وفقا لمهام وظيفته.

وخلال جولته وجد وزير النقل عدداً من الركاب بدون تذاكر ووجه بتطبيق الغرامة الفورية المنصوص عليها.

كما اكد على ضرورة إعلام الركاب بأي تعديلات تطرأ على جداول التشغيل بسبب أعمال تحديث نظم الاشارات.

كما تفقد الوزير الارصفة من رصيف 1 حتى رصيف 8 بالمحطة وتفقد أحد قطارات الدرجة الثالثة الروسي ذات التهوية الديناميكية المتجه من القاهرة الى الاسكندرية للتأكد من مستوى نظافة القطار ومستوى الخدمة المقدمة.

كما تم تفقد محطة الشرق وتابع مستوى الخدمة المقدمة للركاب بأحد القطارات المتجه من القاهرة الى طنطا وإلتقى بعدد من المواطنين خلال جولته ودار حوار حول قطارات خط منوف.

وأكد الوزير أنه تم توقيع عقد مع تاليس الاسبانية العالمية لتطوير خط قليوب/ منوف/ طنطا بطول ٩٤ كم، ليشمل تطوير نظم الإشارات من النظام الميكانيكي إلى نظام إلكتروني حديث.

وهذا النظام حاصل علي أحدث عوامل الأمان بنظام (SIL 4)، مع ازدواج الخط بالكامل وعمل برج تحكم مركزي بمحطة منوف للتحكم في الخط بالكامل.

وهو ما سيمكن من زيادة عدد القطارات مستقبلا و سيقلل من زمن الرحلة كما يساهم في زيادة معدلات السلامة والأمان.

وذلك ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها الوزارة لتحديث نظم الإشارات على مختلف الخطوط وازدواج الخطوط المفردة.

وأكد الوزير على مسئولي السكة الحديد بزيادة تركيب القطارات التي تم تعديل تركيبها في وقت الذروة لإمتصاص كثافة الركاب والعمل على تقديم كافة التسهيلات للركاب خلال تنقلاتهم على خطوط الهيئة المختلفة.

وشدد على ضرورة الحفاظ على مستوى نظافة مميز بمختلف القطارات والمحطات وتشكيل لجان من رئاسة هيئة السكك الحديدية للتفتيش المفاجئ على مستوى النظافة على مدار الساعة.

وانتشار كل القيادات بمواقع التشغيل وإجراء وتشكيل لجان مفاجئة لمتابعة مستوى الخدمة بجميع خطوط السكك الحديدية.