أسعار استخراج جواز السفر 2023.. الخطوات والأوراق المطلوبة ورسوم المميكن

سهلت وزارة الداخلية على المواطنين طرق استخراج أو تجديد جواز السفر، في أسرع وقت ممكن، وحددت الخطوات والأوراق المطلوبة في استخراج جواز سفر مصري أول مرة.

وتقدر أسعار استخراج جواز السفر 2023 بـ 500 جنيه، وإذا كان المتقدم لا يحمل مؤهلا دراسيا فيكون الدفع بملغ 400 جنيه بضمان اجتماعي.

بوابة “المال نيوز” تستعرض، من خلال التقرير التالي، كل ما تريد معرفته عن أسعار استخراج جواز السفر 2023، والخطوات والأوراق المطلوبة في استخراج جواز سفر مصري أول مرة.

أسعار استخراج جواز السفر 2023

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 6 مارس قرار وزير الداخلية بتعديل قيمة استخراج جواز السفر المقروء آليًا.

واعتبارًا من 6 مارس، فإن قيمة استخراج جواز السفر سيكون مقابل 505 جنيهات شامل الرسوم المقررة وقيمة التكلفة الفعلية لإصداره وطباعته وعلامات تأمينه.

وأشار القرار إلى الرسم يكون 500 جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة في حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف، وبما لا يجاوز 755 جنيها.

الأوراق المطلوبة لـ استخراج جواز سفر لأول مرة

1- صورة بطاقة الرقم القومي مع اطلاع الموظف المختص على الأصل.

2- عدد 4 صور شخصية حديثة 4×6 لمقدم الطلب خلفيتها بيضاء.

3- تقديم مستند رسمي يحدد موقف طالب الخدمة من التجنيد للذكور فقط.

4- صورة من المؤهل الدراسي إذا كان غير مثبت المهنة في البطاقة الشخصية مع اطلاع الموظف على الأصل.

خطوات الحصول على جواز سفر مميكن لأول مرة

الخطوة الأولى: الذهاب إلى قسم الجوازات حسب محل إقامة مقدم الطلب المثبت في البطاقة الشخصية.

الخطوة الثانية: سحب نموذج 29 جوازات وتسجيل البيانات المطلوبة بخط يد مقدم الطلب.

الخطوة الثالثة: تقديم الأوراق المطلوبة إلى الموظف المختص ليتم مطابقتها مع الصور.

الخطوة الرابع: تقدير الرسوم من الموظف بعد مراجعة كافة البيانات.

الخطوة الخامسة: استلام طالب الخدمة إيصال ليتم استلام الجواز في اليوم التالي.

خطوات تجديد جواز سفر أون لاين 2023

دشنت الإدارة العامة للجوازات موقعا إلكترونيا تابعا لوزارة الدخلية لـ استخراج جواز السفر وتجديد جواز سفر بالخطوات التالية:

الخطوة الأولي: الدخول إلى موقع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية من هنا https://enationality.moi.gov.eg/Home/Index#services

الخطوة الثانية: إنشاء حساب وكلمة سر جديدة، ثم تسجيل البيانات المطلوبة لتجديد أو استخراج جواز سفر عبر الإنترنت.

الخطوة الثالثة: ادخال الرقم القومي الرقم وصورة من البطاقة الشخصية.

الخطوة الرابعة: إدخال 2 صور شخصية للمتقدم حديثة مقاس 4×6 على خلفية بيضاء.

الخطوة الخامسة: تقديم إثبات الموقف من التجنيد خاصة بالذكور فقط.

الخطوة السادسة: تقديم صور من المؤهل الدراسي حال عدم إثبات المهنة في البطاقة الشخصية مع الاطلاع على الأصل، أو تقديم ما يثبت القيد من الجامعة اذا كان المتقدم للخدمة طالب.

الخطوة السابعة: تقديم وصورة من وثيقة زواج للإناث حال إثبات اسم الزوج في جواز السفر مع الاطلاع على الأصل.

الخطوة الثامنة: دفع الرسوم المطلوبة لتجديد أو استخراج جواز سفر إلكترونيا، والتعرف على موعد استلام جواز السفر.

خطوات تجديد جواز سفر المصريين بالخارج

وضعت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ضوابط وإجراءات عند اتخاذ قرار السفر والعودة لمصر من الخارج يستغرق إصدار الجواز الجديد 60 يوما لذا ينبغي إعلام المتقدم بطلب لتجديد الجواز، حتى لا يفاجأ أثناء الدخول لمصر أن جوازه القديم تلغي ما يعوق دخوله البلاد، ولا يجوز المواطن حمل جوازي سفر ساريين في وقت واحد، فان برنامج الحاسب مبرمج أتوماتيكيا فقط على استخراج الجواز الجديد، وإلغاء السابق.

الخطوات المطلوبة لاستخراج جواز سفر للأطفال

1- تقديم 4 صور ألوان حديثة خلفيتها بيضاء 4×6

2- تقديم شهادة الميلاد لمن هم أقل من 16 سنة.

خطوات استخراج جواز السفر مميكن للمصريين في الخارج

وضعت السفارة المصرية مجموعة من الضوابط لإصدار جوازات السفر المميكنة لأبناء الجالية المصرية في أمريكا وتستغرق مدة إصدار الجواز من 60 يوما تقريبًا، حيث يتم استخراج الجواز من خلال مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في القاهرة عن طريق السفارة.

كما يمكن إصدار وثيقة سفر مؤقتة صالحة لمدة ثلاثة شهور، ويمكن تجديدها لفترة مماثلة مجانًا على أن تكون الوثيقة صالحة لدولة الإقامة كما يمكن إضافة كل البلاد التي يرغب المواطن السفر إليها، وذلك لحين استكمال كل المستندات المطلوبة لحصولهم على جوازات السفر.