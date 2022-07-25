أسعار أعلاف الماشية والدواجن والأسماك اليوم الاثنين 25-7-2022

قامت مصانع العلف برفع سعر الطن تسليم أرض المصنع بواقع 40 جنيها للطن للعبوات ذات 25 كجم وأيضا 80 جنيها في العبوات الأصغر التي يصل وزنها إلى 10 كجم.

وطبقا لتجار فإن سعر طن علف الدواجن البادي بـ11700 جنيه وعلف نامي بـ11200 جنيه وعلف بادي نامي 10600 جنيه.

وأوضح التجار أن سعر علف دواجن البياض سجلت 9400 جنيه حتي 10500 جنيه حسب نسبة البروتين التي تتراوح بين 14 إلى 20% بينما سجلت أعلاف دواجن الساسو 10850 إلى 11000 جنيه، والدواجن البلدي 10300 إلى 10500 جنيه .

وأفاد التجار بأن علف البط تراوح بين 9900 إلى 10550 جنيها للطن، وسجلت أعلاف البط البياض “الأمهات” 9950 إلى 10550 جنيها للطن .

وذكر التجار أن سعر طن العلف الرومي يصل إلى 10300 جنيها للطن، بينما تصل الأصناف بروتين 29% إلي 13200 جنيه للطن .

وأضاف التجار أن سعر طن علف الماشية التسمين نسبة بروتين 22% نحو 8900 جنيه، بينما تصل أدنى الأسعار وهي لبروتين 11% إلى 7600 جنيه .

وكشف التجار أن سعر علف الماشية الحلاب نسبة بروتين 23% يبلغ 9650 جنيها، وعلف بروتين 16% بنحو 8600 جنيه .

وأفاد التجار بأن سعر طن علف الجمال 7800 جنيه وعلف الأغنام 8600 جنيها للأنواع نسبة بروتين 18%، و7500 جنيه للأنواع نسبة بروتين 11%.

وأضاف التجار أن سعر طن علف السمك 13300 جنيه للأنواع ذات نسبة بروتين 30% للأنواع غاطس أو طافي بينما تصل الأسعار لنسبة بروتين 25 % إلى 12300 جنيه .