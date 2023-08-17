أسعار أعلاف الدواجن والمواشي والبط اليوم الخميس17-8-2023

ارتفعت أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الخميس 17- 8-2023 وتراوح الطن بين 21650 إلى 22200جنيها لبادي التسمين للدواجن وعلف المواشي 13500 جنيها إلي 14000 جنيها وعلف البط 21800 جنيها واعلاف الارانب 14500 جنيها وعلف دواجن إنتاج البيض 20500 جنيها وعلف الرومي 25000جنيها طبقا لعدد من التجار في الأسواق .

وقال التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – 13500جنيها وذلك دون إحتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيها للطن .

أسعار الأعلاف

وأوضح التجار أن سعر طن الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية 12000 جنيها والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 14200 جنيها دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

أوضح التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” سجل 27000 جنيها للأنواع المحلية ،و بروتين 46 % سجل 28000 جنيها وسجل طن كسب العباد 17000 جنيه والجلوتوفيد 9500 جنيها والردة 8000جنيها .

أسعار الأعلاف في مصر

وأكد التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل47500 جنيها للطن للمحلي ومستخلص بذرة القطن ب17 ألف جنيه .

وأفاد التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيها للطن الواحد وقشر الصويا 12500جنيها وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 12700 جنيها والذرة البيضاء المحلية 12800.

ونوه التجار إلي أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الافراج عن الخامات في الاسواق وتراجع الخامات عالميا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الاسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار أعلاف الدواجن

ومن جانبه أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 19000 جنيه إلى 21000 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وارتفاع الخامات .

وأوضح السيد أن تفاوت أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية و تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية و يختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وأشار السيد إلي أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة ب الماشية والبط والاغنام وغيرها بعد انخفاض الذرة .