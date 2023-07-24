أسعار أعلاف الدواجن والمواشي والبط اليوم الإثنين 24-7-2023

واصلت أسعار أعلاف الدواجن والخامات التذبذب اليوم الإثنين 24- 7-2023 وتراوح الطن بين 20200 إلى 21500 جنيه لبادي التسمين للدواجن وعلف الماشية 14300 جنيه إلى 14700 جنيه وعلف البط 16500 جنيه وأعلاف الارانب 14000 جنيه وعلف الدواجن المخصص لإنتاج البيض 16500 جنيه طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وأفاد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – 13200 جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف اليوم

وكشف التجار أن سعر طن الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية 11200 جنيه للطن والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 14000 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأفاد التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” 27000 للأنواع المحلية ، وبروتين 46% سجل 28000 جنيه للمحلي وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 19 ألف للمستورد والجلوتوفيد 9850 جنيها والردة 9800 جنيه.

وألمح التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47500 جنيها للمحلي ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف

وكشف التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 27500 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 12500 جنيه وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 12700 جنيه والذرة البيضاء المحلية 12800.

وقال التجار إن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الإفراج عن الخامات في الاسواق وتراجع الخامات عالميا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الأسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم

ومن جانبه أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 20000 جنيه و21400 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم.

وأوضح السيد أن تباين أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية وتحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية ويختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وأكد السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.