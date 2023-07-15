أسعار أعلاف الدواجن والمواشي والبط اليوم السبت 15-7-2023

تذبذبت أسعار أعلاف الدواجن اليوم السبت 15- 7-2023 وتأرجح الطن بين 21000 إلى 22000 جنيه لبادي التسمين للدواجن وأعلاف الماشية 14700 جنيه و19200 جنيه وأعلاف البط 20000 جنيه وعلف الأرانب 14500 جنيه وأعلاف الدواجن البياض 18000 جنيه طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وأضاف التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – 12700 جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيها للطن.

أسعار الأعلاف اليوم

وأفاد التجار بأن سعر الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية سجل 10600 جنيه للطن والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13400 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأكد التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44 %” سجل 28.5 ألف للأنواع المحلية، و بروتين 46 % سجل 29.5 ألف جنيه للمحلي وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 19 ألف للمستورد والجلوتوفيد 10750 جنيها والردة 10600 جنيه.

أسعار الأعلاف

وألمح التجار إلى أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47500 جنيها للمحلي ومستخلص بذرة القطن ب17 ألف جنيه.

وأشار التجار إلى أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 32000 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 12500 جنيه وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 12700 جنيها والذرة البيضاء المحلية 12800.

وكشف التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية، جاء بسبب زيادة معدلات الافراج عن الخامات في الاسواق وتراجع الخامات عالميا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الاسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية وارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار أعلاف الدواجن

ومن جانبه أضاف عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 21000 جنيه و22000 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم .

وأوضح السيد أن تباين أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية و تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية و يختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وأكد السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة ب الماشية والبط والاغنام وغيرها .