أسعار أعلاف الدواجن والمواشي والأغنام في الأسواق اليوم الأحد 25-12-2022

تراجعت أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأحد 25-12-2022 ، بقيمة 400 جنيه لطن لدي شركة الإيمان ،وتراوح طن علف التسمين الداجني من 20850 إلى 21300 جنيها – تسليم أرض المصنع-.

وأوضح التجار أن سعر طن العلف الداجني المخصص للتسمين لنوع بادي بروتين 23% سجل 21300 جنيه .

أسعار الأعلاف اليوم

يذكر أن سعر طن مركزات التسمين والبياض ارتفعت بقيمة 500 جنيه- مؤخرا – لتسجل 27500 جنيه للطن بروتين 45% ويبلغ طن الذرة المستوردة في ميناء الوصول 14600 جنيه ،وكسب الصويا بروتين 44% نحو 33 ألف جنيه.

وأشار التجار إلي أن سعر أعلاف نامي 21 سجل 21250 جنيها ،وناهي 19 % سجل 21100جنيه ،وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 20800 جنيه .

ومن المعلوم أن طن الذرة الأرجنتيني والبرازيلي يسجل حاليا 15300جنيه داخل أرض المصنع ، الجيلوتين المستورد 38 ألف و500 جنيه ، الجيلوتين المحلي 38 ألفا و300 جنيه، والردة المحلية 8500 جنيه، والجلوتوفيد 8900 جنيه للطن .

أسعار الأعلاف

وأكد التجار أن سعر أعلاف البياض الداجنة يتراوح من 18150 إلى 19000 جنيها،وعلف البط تراوح من 19300 للطن ،إلي 19800 جنيه .

وأفاد التجار بأن علف أمهات الدواجن سجل 15500 جنيه،وأعلاف الماشية 17 ألف جنيه إلى 18100 جنيه .

وألمح التجار إلي أن أسعار أعلاف الماشية لغرض التسمين لبعض الشركات الأخري ،تراوحت من 7000 إلى 12150 جنيها وعلف الأغنام 12 ألفا إلى 12650 جنيها ، وأعلاف الرومي 23150 إلى 23050 جنيها .

أسعار أعلاف الدواجن

وكان سعر طن العلف لبعض الشركات ارتفع في الفترة الماضية إلي 26000 جنيه للطن المخصصة للرومي ، نتيجة غلاء أسعار مستلزمات الإنتاج وسجل طن قشر فول الصويا 8300 جنيه، والردة دي جي الأمريكية 16100 جنيه .

و قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة إن هناك تراجعا في سعر طن الأعلاف للدواجن بقيمة 1000جنيه خلال الفترة الماضية إلا أنه لا يمثل تغييرا كبيرا في ظل جنون الأسعار خلال الفترة الماضية وارتفاعها وتخطيها حاجز الـ 26 ألف لبعض الشركات .

وكشف السيد أن أسباب جنون أسعار العلف خلال الفترة الماضية هو زيادة أسعار خامات الأعلاف عالميا،والتي يتم تدبيرها بسعر الدولار ،وبالتالي ارتفاع الأسعار، مشير ا إلى أن اختفاء الأزمة الحالية سوف يحتاج إلى بعض الوقت للتصنيع.

وأضاف السيد أن الساعات المقبلة سوف تشهد مزيد من التقلبات في الأسواق مع عدم استقرار سعر الدولار .

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف.