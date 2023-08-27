أسعار أعلاف الدواجن والماشية والبط والأرانب اليوم الأحد 27-8-2023

تراجعت أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الأحد 27-8-2023 وتراوح الطن بين 20000 جنيه إلى 21500 جنيه لبادي التسمين للدواجن وعلف المواشي 5000 جنيه و15000 جنيه وأعلاف البط 18750 جنيها واعلاف الأرانب 15000 جنيه وعلف دواجن إنتاج البيض 18000 جنيه وعلف الرومي 24000 جنيه.

وأكد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – 12600 جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف

وأوضح التجار أن سعر طن الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية 11300 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13400 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وكشف التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” سجل 25500 جنيه للطن بدلاً من 26000 جنيه للأنواع المحلية، وبروتين 46% سجل 26500 جنيه بدلاً من 27000 جنيه وسجل طن كسب العباد 17000 جنيه والجلوتوفيد 9000 جنيه والردة 7800 جنيه مقابل 7900 جنيها.

أسعار أعلاف الدواجن

وألمح التجار إلى أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 46500 جنيه للطن للمحلي ومستخلص بذرة القطن بـ17 ألف جنيه و300 جنيه.

ونوه التجار بأن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 12500 جنيه وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 12700 جنيه والذرة البيضاء المحلية 12800 والذرة العويجة أو الرفيعة 13400.

وكشف التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الإفراج عن الخامات في الاسواق وتراجع الخامات عالميا.

وقال إن هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الاسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار الأعلاف

ومن جانبه كشف عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 19000 جنيه إلى 21000 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وارتفاع الخامات .

وأوضح السيد أن تباين أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية و تحسن وتيرة الإفراجات خلال الأيام الماضية و يختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وأضاف أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة ب الماشية والبط والاغنام وغيرها بعد انخفاض الذرة.