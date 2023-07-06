أسعار أعلاف الدواجن والماشية والبط والأرانب اليوم الخميس 6-7-2023

تباينت أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس 6-7-2023، وتراوح الطن بين 21150 إلى 22500 جنيه لبادي التسمين، وأعلاف الماشية 14500 جنيه إلى 18100 جنيه، وأعلاف البط 21500 جنيه، وعلف الأرانب 15000 جنيه، وأعلاف الدواجن البياض 17800 جنيه، طبقًا لعدد من التجار في الأسواق.

وقال التجار إن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف- 13100 جنيه، وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف اليوم

وأشار التجار إلى أن سعر الذرة الأوكرانية والصربية والأمريكية سجل 11100 جنيه، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 14000 جنيه، دون احتساب النقل الداخلي أيضًا ومكسب تاجر التجزئة.

وأوضح التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” سجل 31000 جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46%” سجل 30000 جنيه للمحلي، و30000 في المستورد، وسجل طن كسب العباد “بروتين 36%” نحو 23 ألف جنيه للمحلي، والجلوتوفيد 10000 جنيه، والردة 11400 جنيه.

أسعار الأعلاف

وأكد التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد “بروتين 60%” سجل 46500 جنيه للمحلي، ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه .

وذكر التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة المخزنة 34000 جنيه للطن الواحد، وقشر الصويا 12500 جنيه، وكسر الصويا 18000 جنيه للطن “بروتين 20%”، والذرة الصفراء المحلية 12900 جنيه، والذرة البيضاء المحلية 13000 جنيه.

وأوضح التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع، خلال الفترة الماضية، بسبب زيادة معدلات الافراج عن الخامات في الاسواق وتراجع الخامات عالميًّا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرًا في الأسواق المحلية، في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية رغم وصول الكميات من الأسواق العالمية، خلال الفترة الماضية، وارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار أعلاف الدواجن

من جانبه أوضح عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهر،ة أن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 22000 جنيه و23 ألف جنيه، في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم.

وأوضح أن تباين أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية وتحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية، ويختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وأفاد السيد بأن الساعات الماضية شهدت انخفاضًا في في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.