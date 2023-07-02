أسعار أعلاف الدواجن والماشية والبط اليوم الأحد 2-7-2023

تذبذبت أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأحد 2- 7-2023 وتراوح الطن من 20000 إلى 22500 جنيها لبادي التسمين وأعلاف الماشية 14500 جنيه إلى 20000 جنيها وأعلاف البط 21600 جنيها وعلف الارانب 15600 جنيها وأعلاف الدواجن البياض 19700 جنيها طبقا لعدد من التجار في الأسواق .

وأوضح التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – 13300جنيها وذلك دون إحتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيها للطن .

أسعار أعلاف الدواجن

وأوضح التجار أن سعر الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية سجل 11400 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 14000جنيها دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأشار التجار إلي أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” سجل 33 ألف جنيه للأنواع المحلية ،و بروتين 46 % سجل 34 ألف جنيه للمحلي و 32000 في المستورد وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 23 ألف للمحلي والجلوتوفيد 10000جنيها والردة 11400 جنيها .

أسعار الأعلاف

وكشف التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 46500 جنيها للمحلي ومستخلص بذرة القطن ب17 ألف جنيه .

وأوضح التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة المخزنة 34000 جنيها للطن الواحد وقشر الصويا 12500جنيها وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 12900 جنيها والذرة البيضاء المحلية 13000.

وأفاد التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الافراج عن الخامات في الاسواق وتراجع الخامات عالميا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الاسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار الأعلاف اليوم

ومن جانبه أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 22000 جنيه و 23 ألف جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم .

ونوه السيد إلي أن تباين أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية و تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية و يختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وأفاد السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة ب الماشية والبط والاغنام وغيرها .