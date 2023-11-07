أسعار أعلاف الدواجن والماشية والبط اليوم الثلاثاء 7-11-2023

انخفضت أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الثلاثاء 7- 11-2023 وتأرجح الطن بين 20000 إلى 22000 جنيه لعلف تسمين الدواجن وأعلاف البياض 19500 جنيه، وعلف الماشية 14500 و 18000 جنيه، والبط 21000 جنيه، الأرانب 16000 جنيه، الرومي 24000 جنيه، والمركزات 31 ألف جنيه للطن و الغنم 16000 والأسماك 29500 جنيه.

أسعار الأعلاف

وأوضح التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف- سجلت 13600 جنيه والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 12800 جنيه للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني14400جنيه، والذرة التركي 12900جنيه بتراجع 200 جنيه.

وأوضح التجار إن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44% “سجل 29500 جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46% “سجل 31500 جنيه، والمستورد 32000 جنيه وسجل طن كسب العباد19500جنيه والجلوتوفيد 13000 جنيه والردة 10700 جنيه وكسب بذرة القطن 20000 جنيه.

ونوه التجار إلي أن سعر طن الجيلوتين المحلي ” بروتين 60% “سجل 39000 جنيه للطن للمحلي،والمستورد بـ47 ألف جنيه، ومستخلص بذرة القطن 20 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وأوضح التجار إلي أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 26000 جنيه للطن، وقشر الصويا 12000 جنيه، وكسر الصويا 16000جنيه للطن “بروتين 20%”، والذرة الصفراء المحلية 14000جنيه، والذرة البيضاء المحلية 14100، والذرة العويجة والرفيعة 14300جنيه.

وأشار التجار إلي أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، صعدت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار المنتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.

أسعار أعلاف الدواجن

من جانبه،أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، لـ”المال “إن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 21500 جنيه إلى 23500 جنيه.

وأكد”السيد” أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التراجع بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحسن وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.

وأشار “السيد” إلي أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وقال أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها، بعد ارتفاع الذرة والصويا.