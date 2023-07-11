أسعار أعلاف الدواجن والماشية والأرانب اليوم الثلاثاء 11-7-2023

تباينت أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء 11- 7-2023 وتأرجح الطن بين 21000 إلى 22300 جنيه لبادي التسمين وعلف الماشية 14000 جنيه إلى 19500 جنيه وأعلاف البط 20000 جنيه وعلف الارانب 14500 جنيه وعلف الدواجن البياض 18200 جنيه طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وكشف التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – 12800 جنيه بتراجع 200 جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف اليوم

وأفاد التجار أن سعر الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية سجل 10700 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13500 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأوضح التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” سجل 29.5 ألف جنيه للأنواع المحلية ، وبروتين 46% سجل 30.5 ألف جنيه للمحلي وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 23 ألف للمحلي والجلوتوفيد 10750 جنيها والردة 10600 جنيه.

وأكد التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47500 جنيه للمحلي ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف

وأشار التجار إلي أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 32000 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 12500 جنيه وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 12700 جنيه والذرة البيضاء المحلية 12800.

وأكد التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الافراج عن الخامات في الأسواق وتراجع الخامات عالميا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الأسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار أعلاف الدواجن

ومن جانبه أوضح عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 22000 جنيه و22.3 ألف جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم.

وأوضح السيد أن تباين أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية وتحسن وتيرة الإفراجات خلال الأيام الماضية ويختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وذكر السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.