أسعار أعلاف الدواجن والماشية تقفز بقيمة 600 جنيه للطن

قفزت أسعار أعلاف الدواجن بقيمة 600 جنيه للطن في منتصف اليوم الإثنين وقفز سعر طن البادي لتسمين الدواجن 24 ألف جنيه بينما بلغ أعلى سعر لعلف الماشية المخصص لغرض التسمين نحو 20 ألف جنيه للطن.

وأكد عدد من التجار الأعلاف لـ”المال” أن سعر علف بادي لتسمين الدواجن سجل 24000 مقابل 23400 جنيه أمس وعلف نامي 23900 جنيه وعلف ناهي 23800 وعلف بادي نامي 23300 جنيه .

ولفت التجار إلى أن سعر طن علف الماشية ارتفع إلى 20 ألف جنيه مقابل 17.5 ألف الأسبوع الماضي، و 7 الآف جنيه خلال العام الماضي، نتيجة زيادة أسعار الذرة والصويا المستوردة .

وسجلت أسعار الذرة الصفراء الأرجنتينية أو البرازيلية – المادة الخام للعلف -صعودا بنحو 1000 مسجلة 19000جنيها للطن صباح اليوم وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أفاد التجار أن سعر الذرة الأوكراني 18700 جنيه، والروماني 18600جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني سجلت 18600جنيه للطن دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأكد التجار أن سعر طن كسب الصويا بروتين 44% سجل 31000 جنيه للأنواع المحلية وبروتين 46% سجل 32000 جنيه للمستورد، والجلوتوفيد 14300 جنيه والردة 9500 جنيه للطن وقشر فول الصويا 9200 جنيه ورجيع الأرز 10800 جنيه للطن ومخلفات الصويا 10800 جنيه ومستخلص كتان 36% سجل 25500 جنيه.

وأكد التجار أن مستخلص عباد الشمس المحلي سجل 14500 جنيها، مستخلص بذرة القطن بروتين 24%سجل 18 ألف جنيه.

وأوضح التجار أن سعر طن الجلوتين المستورد بروتين 60% سجل 45500 جنيه للمستورد و45300 للطن المحلي بارتفاع 1500 جنيه، والردة المحلية 9600 جنيه، وكسب العباد 18000جنيه، والردة دي دي جي الأمريكية 17000 جنيه للطن وكسب الكتان 26500 جنيه.