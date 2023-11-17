أسعار أعلاف الدواجن والماشية ترتفع 500 جنيه للطن اليوم الجمعة 17-11-2023

ارتفعت أسعار أعلاف الدواجن اليوم الجمعة 17- 11-2023 بنحو 500 جنيها وأعلاف دواجن البياض 400 جنيه والماشية 300 جنيه وتراوح الطن بين 21900الي 22900جنيه لعلف تسمين الدواجن طبقا لعدد من التجار.

وأضاف التجار أن أعلاف البياض ب21000 جنيه، و الماشية 14500 و 18400 جنيه، وأعلاف البط 21400جنيه، أعلاف الأرانب 16000جنيه، الرومي 24000 جنيه، والمركزات 31 ألف جنيه للطن و الغنم 16000 والأسماك 29500 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن

وأكد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف- سجلت 14200جنيه والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 13200 جنيه للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني14100جنيه، والذرة التركي 13300جنيه .

وكشف التجار إن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44% “سجل 31500 جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46% “سجل 32500 جنيه، والمستورد 32500 جنيه بوسجل طن كسب العباد19500جنيه والجلوتوفيد 13000 جنيه والردة 10500جنيه وكسب بذرة القطن 19500 جنيه.

أسعار الأعلاف

وأكد التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي ” بروتين 60% “سجل43200 جنيه للطن للمحلي،والمستورد بـ47 ألف جنيه، ومستخلص بذرة القطن 20 ألف جنيه.

وأوضح التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 26000 جنيه للطن، وقشر الصويا 12000 جنيه، وكسر الصويا 16000جنيه للطن “بروتين 20%”، والذرة الصفراء المحلية 14000جنيه، والذرة البيضاء المحلية 14100، والذرة العويجة والرفيعة 14300جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وأشار التجار إلي أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، تباينت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار المنتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.

من جانبه،كشف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، لـ”المال “إن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 21500 جنيه إلى 23500 جنيه.

وأوضح”السيد” أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التراجع بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحسن وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.

وأشار”السيد” الي أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وكشف السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها، بعد ارتفاع الذرة والصويا.