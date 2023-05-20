أسعار أعلاف الدواجن والماشية تتراجع اليوم السبت 20-5-2023 في الأسواق

تراجعت أسعار أعلاف الدواجن اليوم السبت 20-5 -2023 وتراجعت أسعار علف دواجن التسمين 500 جنيه والبياض 300 وعلف الماشية 200 جنيه وتراوح الطن الداجني بين 25200 إلى 26000 جنيه وعلف الماشية 23700 جنيه للطن وأعلاف البط 25500 جنيه وأعلاف دواجن البيض 25000 للطن طبقا لعدد من التجار.

وأوضخ التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – سجلت 15200 جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف

وأكد التجار أن سعر الذرة الأوكراني 12800 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 16000 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

ونوه التجار إلي أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44%” سجل 36500 جنيه للأنواع المحلية وبروتين 46% سجل 37500 بدلا من 38000 للمحلي والمستورد وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 28 ألف والجلوتوفيد المحلي سجل 13700 جنيها والردة 11400.

وكشف التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 49500 جنيه للمستورد 49200 جنيه للأنواع المحلية والردة المحلية 11500 جنيه علي الاكثر ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه وكسب العباد المحلي 16 ألف جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن

وأشار التجار إلي أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيه للطن الواحد والمحلية 34000 وقشر الصويا 13500 جنيه وكسر الصويا 20000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 16700 جنيه والذرة البيضاء المحلية 16800.

وأضاف التجار أن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الإفراج عن الخامات في الأسواق.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الأسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية وارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وقال التجار إن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المستوردة 41500 جنيه طن على الأقل.

أسعار الأعلاف اليوم في مصر

ومن جانبه أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار طن الأعلاف يتراوح بين 25000 و26000 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وانخفض سعر طن العلف بواقع 2500 جنيه خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح السيد تراجع اسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية وتحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية ويختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وألمح السيد إلى أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.