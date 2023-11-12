أسعار أعلاف الدواجن والذرة اليوم الأحد 12-11-2023 في الأسواق

تراجعت أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الأحد 12-11-2023، ليتراوح الطن بين 21500 إلى 22500 جنيه لعلف تسمين الدواجن، وعلف البياض 21000 جنيه، و الماشية 14500 و18000 جنيه، و البط 21000 جنيه، و الأرانب 16000 جنيه، و الرومي 24000 جنيه، والمركزات 31 ألف جنيه للطن، والغنم 16000، والأسماك 29500 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وأفاد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف- سجلت 13600جنيه، والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 12500 جنيه للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 14400جنيه، والذرة التركي 12400 جنيه.

وأكد التجار بأن سعر طن كسب الصويا”بروتين 44% “سجل 29000 جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46% “سجل 31000 جنيه، والمستورد 31000 جنيه، وسجل طن كسب العباد 19000 جنيه، والجلوتوفيد 13000 جنيه، والردة 10500 جنيه، وكسب بذرة القطن 19500 جنيه.

أسعار الأعلاف

وكشف التجار إن سعر طن الجيلوتين المحلي “بروتين 60%” سجل 42000 جنيه للطن للمحلي، والمستورد بـ47 ألف جنيه، ومستخلص بذرة القطن 20 ألف جنيه.

وأفاد التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 22000 جنيه للطن، وقشر الصويا 12000 جنيه، وكسر الصويا 16000 جنيه للطن “بروتين 20%”، والذرة الصفراء المحلية 14000 جنيه، والذرة البيضاء المحلية 14100، والذرة العويجة والرفيعة 14300 جنيه.

وأكد التجار أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، تباينت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار المنتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.

أسعار أعلاف الدواجن

من جانبه قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، لـ”المال”، إن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 21500 جنيه إلى 23500 جنيه.

وأشار السيد إلى أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التراجع بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحسن وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.

وأفاد أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وذكر أن الساعات الماضية شهدت انخفاضًا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها، بعد ارتفاع الذرة والصويا.