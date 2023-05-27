تفاوتت أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم السبت 27-5 -2023 وتأرجح طن الأعلاف الداجنة بين 25300 إلى 25600 جنيها وعلف الماشية 17000 جنيه للطن وأعلاف البط 25300 جنيه وأعلاف دواجن البيض 23500 للطن طبقا لعدد من التجار.

وكشف التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – سجلت 14800 جنيهاوذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن بزيادة 300 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وأوضح التجار أن سعر الذرة الأوكراني سجلت 12200 بدلا من 12500والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 15400جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وألمح التجار إلي أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” سجل 34500 للأنواع المحلية وبروتين 46% سجل 37500 جنيه للمحلي والمستورد وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 28 ألفا والجلوتوفيد المحلي سجل 12000 جنيه بدلا من 12700 والردة 10500 جنيه.

أسعار الأعلاف

وأوضح التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 49000 جنيه للمستورد و48700 جنيه للأنواع المحلية والردة المحلية 11300جنيه علي الأكثر ومستخلص بذرة القطن بـ17 ألف جنيه وكسب العباد المستورد 27000 جنيه .

وأكد التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيه للطن الواحد والمحلية 34000 وقشر الصويا 11500جنيه وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 14500 جنيها والذرة البيضاء المحلية 14700.

أكد التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الإفراج عن الخامات في الأسواق.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الأسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وأفاد التجار أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المستوردة 41500 جنيه طن علي الاقل .

أسعار أعلاف الدواجن

ومن جانبه أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار طن الأعلاف يتراوح بين 25000 و 25600 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم .

وأكد السيد تراجع اسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية و تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية و يختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وأفاد السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة ب الماشية والبط والاغنام وغيرها .