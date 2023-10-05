تفاوتت أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الخميس 5- 10-2023 ليتأرجح الطن بين 16700 جنيها و 18700 جنيها لبادي علف التسمين والبياض للدواجن وأعلاف الماشية 6000 جنيها و 17500 جنيها وعلف البط 16500 جنيها وأعلاف الارانب 15000 جنيها وأعلاف الرومي 20500 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – 10900 جنيها وذلك دون إحتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيها للطن .

أسعار الأعلاف اليوم

وكشف التجار أن سعر طن الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية 10000 جنيها والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 11700جنيها والتركي 10000 جنيها دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وذكر التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” سجل22000 جنيها للطن للأنواع المحلية و بروتين 46 % سجل 23000جنيها والمستورد 23000 وسجل طن كسب العباد 15000 جنيه والجلوتوفيد 8100 جنيها والردة 8600 بدلا من 8100 جنيها كسب بذرة القطن 17000 جنيه .

وقال التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي بروتين 60% سجل 35000جنيها للطن للمحلي والمستورد ب47 ألف جنيه ومستخلص بذرة القطن ب17 ألف جنيها .

أسعار الاعلاف

وأشار التجار إلي أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 22000 جنيها للطن الواحد وقشر الصويا 9000 جنيها وكسر الصويا 12000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 10000 جنيها والذرة البيضاء المحلية 10300 والذرة العويجة و الرفيعة 10500.

وأكد التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الافراج عن الخامات في الاسواق وتراجع الخامات عالميا.

وكشف التجار أن هذه الأسعار قد شهدت انخفاضات متتالية مؤخرا في الاسواق المحلية في ظل تراجع أسعار الأعلاف في البورصات العالمية ووصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

اسعار أعلاف الدواجن

ومن جانبه أفاد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 17000 جنيه و 21000 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وارتفاع الخامات .

وذكر السيد أن أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية و تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية و يختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وأكد السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة ب الماشية والبط والاغنام وغيرها بعد انخفاض الذرة .