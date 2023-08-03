تذبذبت أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الخميس 3-8-2023 وتأرجح الطن بين 2150 و24000 جنيه لبادي التسمين للدواجن، وعلف الماشية 14700 جنيه إلى 20500 جنيه، وأعلاف البط 21000 جنيه، وأعلاف الأرانب 16500 جنيه، وعلف دواجن البياض 22000 جنيه، وعلف الرومي 24000 جنيه، طبقًا لعدد من التجار في الأسواق.

وقال التجار إن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف- 15200 جنيه، وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف اليوم

وكشف التجار أن سعر طن الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية 13900 جنيه، بدلًا من 14200 جنيه، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 16200 جنيه، دون احتساب النقل الداخلي أيضًا ومكسب تاجر التجزئة.

وأضاف التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” 29 ألف جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46%” سجل 30 ألف جنيه للمحلي، وسجل طن كسب العباد 17000 جنيه، والجلوتوفيد 9850 جنيهًا، والردة 9600 جنيه.

وأفاد التجار بأن سعر طن الجيلوتين المستورد “بروتين 60%” سجل 48500 جنيه، بدلًا من 47500 جنيه للطن للمحلي، ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم في مصر

ذكر التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيه للطن الواحد، وقشر الصويا 12500 جنيه، وكسر الصويا 18000 جنيه للطن “بروتين 20%”، والذرة الصفراء المحلية 12700 جنيه، والذرة البيضاء المحلية 12800 جنيه.

ونوه التجار بأن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع، خلال الفترة الماضية، بسبب زيادة معدلات الإفراج عن الخامات في الأسواق وتراجع الخامات عالميًّا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرًا في الأسواق المحلية، في ظل تأرجح أسعار الأعلاف بالبورصات العالمية، رغم وصول الكميات من الأسواق العالمية، خلال الفترة الماضية، وارتفاع وزيادة الإفراجات، وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم

من جانبه أشار عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 22000 جنيه و24300 جنيه، في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وارتفاع الخامات.

وقال إن تباين أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية وتحسن وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية، ويختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وأفاد السيد بأن الساعات الماضية شهدت انخفاضًا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.