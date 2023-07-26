عاودت أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الأربعاء 26- 7-2023 وتأرجح الطن بين 21500 إلى 22100 جنيه لبادي التسمين للدواجن وعلف الماشية 17000 جنيه إلى 18300 جنيه وعلف البط 18800 جنيه وأعلاف الأرانب 16000 جنيه وعلف الدواجن المخصص لإنتاج البيض 18500 جنيه وأعلاف بادي الرومي 20550 جنيه طبقا لعدد من التجار في الأسواق .

أسعار الأعلاف اليوم

وأفاد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – 13700 جنيه وذلك دون إحتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن .

وقال التجار أن سعر طن الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية 12200 جنيه للطن والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 14400 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

أسعار خامات الأعلاف

وكشف التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” 28 ألف جنيه للأنواع المحلية ،و بروتين 46 % سجل 29000 جنيه للمحلي وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 19 ألفا للمستورد والجلوتوفيد 9850 جنيها والردة 9200 جنيه.

وأوضح التجارأن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47500 جنيه للمحلي ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه .

وذكر التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 27500 جنيها للطن الواحد وقشر الصويا 12500جنيها وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 12700 جنيها والذرة البيضاء المحلية 12800.

وكشف التجار أن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الإفراج عن الخامات في الاسواق وتراجع الخامات عالميا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الأسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم

ومن جانبه قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 20000 جنيه و22000 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم .

وأوضح السيد أن تباين أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية وتحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية و يختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وأشار السيد إلي أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها .