أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الثلاثاء 4-7-2023

تذبذب أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء 4- 7-2023 وتراوح الطن بين 20000 إلى 22300 جنيه لبادي التسمين وعلف الماشية 14500 جنيه إلى 20000 جنيه وعلف البط 21500 جنيه وأعلاف الأرانب 15600 جنيه وعلف الدواجن البياض 19700 جنيه طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وأكد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – 13300 جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف اليوم

وأضاف التجار أن سعر الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية سجل 11400 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 14000 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأكد التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44%” سجل 33 ألف جنيه للأنواع المحلية ، وبروتين 46% سجل 34 ألف جنيه للمحلي و 32000 في المستورد وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 23 ألف للمحلي والجلوتوفيد 10000 جنيه والردة 11400 جنيه.

وأشار التجار إلى أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 46500 جنيه للمحلي ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف

ونوه التجار إلى أن سعر طن بذور الصويا المستوردة المخزنة 34000 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 12500 جنيه وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 12900 جنيه والذرة البيضاء المحلية 13000.

وكشف التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الإفراج عن الخامات في الاسواق وتراجع الخامات عالميا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الأسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية وارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم

ومن جانبه أشار عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة إلى أن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 22000 جنيه و23 ألف جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم.

وأضاف السيد أن تباين أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية وتحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية ويختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وأكد السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.