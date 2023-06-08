أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الخميس8-6-2023

تفاوتت أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الخميس 8-6 -2023 وتراوح علف الدواجن بين 22000 إلى 24400جنيها للطن لنوع البادي المخصص للتسمين حسب الجودة وعلف المواشي 18000 جنيه للطن وعلف البط 23400 جنيها وأعلاف دواجن إنتاج البيض 20000 للطن وأعلاف السمك 29000 جنيه .

وأشار التجار إلي أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – سجل 13000جنيها دون إحتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيها للطن .

أسعار أعلاف الدواجن

وأوضح التجار أن سعر الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية سجل 10800 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13700 جنيها دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأكد التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” سجل 33000 للأنواع المحلية و بروتين 46 % سجل 34000 جنيها للمحلي والمستورد وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 23 ألف للمحلي والمستورد 28800 جنيها والجلوتوفيد المحلي سجل11000 جنيها والردة 11600جنيها .

وقال التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 48000 جنيها للمحلي والردة المحلية 11600 ومستخلص بذرة القطن ب17 ألف جنيه .

أسعار الأعلاف اليوم

ونوه التجار إلي أن سعر طن بذور الصويا المستوردة المخزنة 34000 جنيها للطن الواحد وقشر الصويا 12500جنيها وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 13700 جنيها والذرة البيضاء المحلية 13800.

وكشف التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الافراج عن الخامات في الاسواق وتراجع الخامات عالميا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الاسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار الأعلاف في الأسواق

ومن جانبه أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار طن الأعلاف يسجل 22 ألف جنيه لأقل سعر و 24500 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم .

وأوضح السيد أن تراجع اسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية و تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية و يختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

ونوه السيد إلي أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة ب الماشية والبط والاغنام وغيرها .