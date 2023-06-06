أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الثلاثاء 6-6-2023

واصلت أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء 6-6 -2023 وتراوح العلف الداجني بين 22000 إلى 24500 جنيه للطن لنوع البادي المخصص للتسمين حسب المصنع وعلف الماشية 17500 جنيه للطن وأعلاف البط 23400 جنيه وأعلاف دواجن البيض 20000 للطن وعلف السمك 29000 جنيه.

وأكد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – سجل 11400 جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الخامات العلفية اليوم

وأشار التجار إلى أن سعر الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية سجل 10500 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13600 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأكد التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” سجل 34000 للأنواع المحلية وبروتين 46% سجل 35000 جنيه للمحلي والمستورد وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 23 ألف للمحلي والمستورد 28800 جنيه والجلوتوفيد المحلي سجل 11500 جنيه والردة 11500جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وقال التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 48000 جنيها للمحلي والردة المحلية 11500 ومستخلص بذرة القطن ب17 ألف جنيه .

وكشف التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة المخزنة 34000 جنيها للطن الواحد وقشر الصويا 12500جنيها وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 13700 جنيها والذرة البيضاء المحلية 13800.

وأكد التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الإفراج عن الخامات في الاسواق وتراجع الخامات عالميا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الأسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم

ومن جانبه قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار طن الأعلاف يسجل 22 ألف جنيه لأقل سعر و 24500جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم.

وقال السيد إن تراجع اسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية و تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية ويختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وذكر السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.