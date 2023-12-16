تباينت أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم السبت 16- 12-2023، حيث ارتفع سعر الذرة والردة والجلوتوفيد وكسب الصويا ،بينما تباينت أسعار أعلاف دواجن البياض والتسمين والماشية خلال الفتره الحالية ليتراوح الطن بين 21500 جنيه و22500 جنيه لعلف تسمين الدواجن.

وقال التجار إن سعر طن علف الدواجن البياض تراوح بين 16500و21000 جنيه، وأعلاف الماشية 14000و 16000جنيه، وعلف البط 22300 جنيه،علف الأرانب والغنم 16000 والحمام والسمان 22500 جنيه، وعلف الرومي 22500 جنيه، والمركزات 31 ألف جنيه طن والأسماك 29500 جنيه وعلف الإبل والخيل 16000 جنيه.

أسعار الأعلاف

وأفاد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف- سجلت 14200 جنيه والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 12200 جنيه للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 14000 جنيه والذرة التركي 12300 جنيه.

وذكر التجار إن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44% ” بـ 30000 جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46%” سجل 31500 جنيه، والمستورد 31500 جنيه وطن كسب العباد 19500 جنيه والجلوتوفيد 12000 جنيه والردة 11250 جنيها بدلا من 11000 جنيه وكسب بذرة القطن 19500 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وأوضح التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي ” بروتين 60%” سجل 42500 جنيه للطن للمحلي، والمستورد بـ47 ألف جنيه، ومستخلص بذرة القطن 20 ألف جنيه.

وونوه التجار بأن سعر طن بذور الصويا المستوردة 22000 جنيه للطن، وقشر الصويا 12000 جنيه، وكسر الصويا 16000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 13200 جنيه، والذرة البيضاء المحلية 14100، والذرة العويجة والرفيعة 13600 جنيه.

أسعار الأعلاف في الأسواق

وقال التجار إن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، تباينت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار المنتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.

من جانبه كشف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، لـ”المال”، إن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 22000 جنيه إلى 23000 جنيه.

وأشار” السيد” إلي أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التراجع بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحسن وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.

وأكد أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وأفاد السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها، بعد ارتفاع الذرة والصويا.