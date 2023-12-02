واصلت أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم السبت 2- 12-2023، حيث تفاوت سعر الذرة والجلوتوفيد وكسب الصويا والردة، بينما تأرجحت أسعار أعلاف دواجن البياض والتسمين والماشية خلال الفترة الماضية، وتأرجح الطن بين 21500 إلى 22700 جنيه لعلف تسمين الدواجن.

وأكد التجار أن علف الدواجن البياض سجل 17000و19000 جنيه، وعلف الماشية 15000 إلى 17000 جنيه، وعلف البط 22300 جنيه، أعلاف الأرانب 18000والغنم 16000 والحمام والسمان 22500 جنيه، وعلف الرومي 25000 جنيه، والمركزات 31 ألف جنيه طن، والأسماك 29500 جنيه، وعلف الإبل والخيل 16000 جنيه.

أسعار الأعلاف

وأوضح التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف- سجلت 13200 جنيه والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 12200 جنيه للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 14000جنيه، والذرة التركي 12400 جنيه.

وأوضح التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44% “بـ32000 جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46% “سجل 33500 جنيه، والمستورد 33500 جنيه و طن كسب العباد19500جنيه والجلوتوفيد 12500 جنيه والردة 10000 جنيه وكسب بذرة القطن 19500 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وأضاف التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي ” بروتين 60% ” سجل 43000 جنيه للطن للمحلي، والمستورد بـ47 ألف جنيه، ومستخلص بذرة القطن 20 ألف جنيه.

وأضاف التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 22000 جنيه للطن، وقشر الصويا 12000 جنيه، وكسر الصويا 16000 جنيه للطن “بروتين 20% “والذرة الصفراء المحلية 14000جنيه، والذرة البيضاء المحلية 14100، والذرة العويجة والرفيعة 14300 جنيه.

ونوه التجار إلى أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، تباينت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار المنتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.

أسعار أعلاف الدواجن

من جانبه، أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، لـ”المال ” أن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 21200 جنيه إلى 23000 جنيه.

وأوضح” السيد” أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التراجع بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحسن وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.

وألمح “السيد ” أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا.

ونوه السيد إلى أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها، بعد ارتفاع الذرة والصويا.