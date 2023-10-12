أسعار أعلاف الدواجن والبط والماشية اليوم الخميس 12-10-2023

ارتفعت أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس 12- 10-2023 بنحو 250 إلى 500 جنيه للطن، ليتراوح الطن بين 18000 جنيه إلى 19000 جنيه لبادي أعلاف تسمين الدواجن كأقل سعر، وعلف البياض 16800 جنيه، والماشية 11000 جنيه، و14000 جنيه، وعلف البط 18200 جنيه، وعلف الأرانب 15000 جنيه، وعلف الرومي 22000 جنيه، والمركزات 30 ألف جنيه للطن.

وكشف التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف- سجلت 11700 جنيه، وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف

وأوضح التجار أن سعر طن الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية 11000 جنيه، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 12500 جنيه، والذرة التركي 11500 جنيه، دون احتساب النقل الداخلي أيضًا ومكسب تاجر التجزئة.

وقال التجار إن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” سجل 25000 جنيه للطن للأنواع المحلية، و”بروتين 46%” سجل 26000 جنيه، والمستورد 26000 جنيه، وسجل طن كسب العباد 17000 جنيه، والجلوتوفيد 9000 جنيه، والردة 9200 جنيه، وكسب بذرة القطن 17000 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وأكد التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي “بروتين 60%” سجل 35500 جنيه للطن للمحلي، والمستورد 47 ألف جنيه، ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه.

وذكر التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 22000 جنيه للطن الواحد، وقشر الصويا 9000 جنيه، وكسر الصويا 12000 جنيه للطن “بروتين 20%”، والذرة الصفراء المحلية 11000 جنيه، والذرة البيضاء المحلية 12000 جنيه، والذرة العويجة والرفيعة 12300 جنيه.

وأوضح التجار أن أسعار خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد صعدت، خلال الآونة الحالية، في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، رغم ارتفاع معدلات الإفراج عن الخامات في مصر وزيادة الطلب.

أسعار أعلاف الدواجن

من جانبه أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 17800 جنيه و22000 جنيه، في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وارتفاع الخامات.

وأفاد السيد بأن أسعار الذرة المستوردة تواصل الارتفاع بعد طرحها في البورصة السلعية وتحسن وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية، بسبب المضاربات وتعطيش السوق، كما يختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وأضاف السيد أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعًا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها، بعد ارتفاع الذرة والصويا.