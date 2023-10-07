أسعار أعلاف الدواجن والبط والرومي والمواشي اليوم السبت 7-10-2023

تذبذبت أسعار الأعلاف والخامات اليوم السبت 7- 10-2023 ليتراوح الطن بين 16600 جنيه و20000 جنيه لبادي علف التسمين والبياض للدواجن وعلف الماشية 7000 جنيه إلى 17500 جنيه وعلف البط 16500 جنيه وأعلاف الأرانب 15000 جنيه وأعلاف الرومي 21500 جنيه.

وأكد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – 10900 جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف

وأوضح التجار أن سعر طن الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية 10000 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 11700 جنيه والتركي 10000 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأفاد التجار أن سعر طن كسب الصويا بروتين 44% سجل 22000 جنيه للطن للأنواع المحلية وبروتين 46% سجل 23000 جنيه والمستورد 23000 وسجل طن كسب العباد 15000 جنيه والجلوتوفيد 8100 جنيه والردة 8600 جنيه كسب بذرة القطن 17000 جنيه.

وأفاد التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي بروتين 60% سجل 35000 جنيه للطن للمحلي والمستورد 47 ألف جنيه ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم في مصر

وأفاد التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 22000 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 9000 جنيه وكسر الصويا 12000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 10000 جنيه والذرة البيضاء المحلية 10300 والذرة العويجة والرفيعة 10500.

وأوضح التجار أن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الإفراج عن الخامات في الأسواق وتراجع الخامات عالميا.

أسعار الأعلاف في مصر

وكشف التجار أن هذه الأسعار قد شهدت انخفاضات متتالية مؤخرا في الاسواق المحلية في ظل تراجع أسعار الأعلاف في البورصات العالمية ووصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية وارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

ومن جانبه أفاد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 17000 جنيه و21000 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وارتفاع الخامات.

وذكر السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والاغنام وغيرها بعد انخفاض الذرة.