أسعار أعلاف الدواجن والأسماك والرومي والأسماك اليوم الثلاثاء 3-10-2023

واصلت أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الثلاثاء 3- 10-2023، الانخفاض ليتأرجح الطن بين 16500و20000 جنيه لبادي التسمين والبياض للدواجن، وعلف المواشي 5000 إلى 16000 جنيه، وأعلاف البط 16500 جنيه، وعلف الأرانب 14000 جنيه وأعلاف الأسماك 22500 جنيه، وأعلاف الرومي 20200 جنيه.

وألمح التجار إلي أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي أوالأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف – 10900 جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف اليوم

ونوه التجار إلى أن سعر طن الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية 10000 جنيه، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 11700 جنيه والتركي 10000 جنيه، دون احتساب النقل الداخلي أيضًا ومكسب تاجر التجزئة.

وذكر التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” سجل 22000 جنيه للطن للأنواع المحلية، و”بروتين 46% “سجل 23000 جنيه، والمستورد 23000 وسجل طن كسب العباد 15500 جنيها والجلوتوفيد 8000 جنيه، والردة 8100 جنيه وكسب بذرة القطن 17000 جنيه.

وأشار التجار إلي أن سعر طن الجيلوتين “بروتين 60%” سجل 34500 جنيه للطن للمحلي والمستورد 47 ألف جنيه ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف

وذكر التجار أن سعر طن بذور الصويا المحلية 22000 جنيه، وقشر الصويا 10000 جنيه، وكسر الصويا 13000 جنيه للطن “بروتين 20%، والذرة الصفراء المحلية 10000 جنيه، والذرة البيضاء المحلية 10300 والذرة العويجة والرفيعة 10600.

ونوه التجار إلى أن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع، خلال الفترة الماضية، بسبب زيادة معدلات الإفراج عن الخامات في الأسواق وتراجع الخامات عالميًّا.

وكشف التجار أن هذه الأسعار شهدت انخفاضات متتالية مؤخرا في الأسواق المحلية، في ظل تراجع أسعار الأعلاف بالبورصات العالمية، ووصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، وارتفاع وزيادة الإفراجات، وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار أعلاف الدواجن

من جانبه، قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار طن الأعلاف تتراوح من 17000 جنيه و20000 جنيه، في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وارتفاع الخامات.

وأشار التجار إلي أن أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية وتحسن وتيرة الإفراجات خلال الأيام الماضية، ويختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وكشف “السيد” أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها بعد انخفاض الذرة.