أسعار أعلاف الدواجن تنخفض500 جنيه اليوم الأربعاء 23-8-2023

هبطت أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الأربعاء 23- 8-2023 بقيمة 500 جنيه وتراوح الطن من 19000 إلى 22000 جنيه لبادي التسمين للدواجن وعلف المواشي 8000 إلي 17000 جنيه وعلف البط 18750 وعلف الأرانب 15000 وعلف دواجن إنتاج البيض 15000 وعلف الرومي 24000 طبقا لعدد من التجار في الأسواق .

وأوضح التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – 12600 جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن .

أسعار الأعلاف

وأكد التجار أن سعر طن الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية 11300جنيه بدلاً من 11500 والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13400 دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأفاد التجار بأن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” سجل 26000 جنيه للأنواع المحلية ،و بروتين 46 % سجل 27000 جنيه وسجل طن كسب العباد 17000 جنيه والجلوتوفيد 9000 بدلاً من 9500 والردة 7900 جنيه مقابل 8000 .

وذكر التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 46500 جنيه للمحلي ومستخلص بذرة القطن 17 ألفا و300 جنيه .

أسعار الأعلاف اليوم

وقال التجار إن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيه وقشر الصويا 12500 وكسر الصويا 18000 للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 12700 جنيه والذرة البيضاء المحلية 12800 والذرة العويجة أو الرفيعة 13400.

وأكد التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الافراج عن الخامات في الأسواق وتراجع الخامات عالميا.

كانت هذه الأسعار شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الأسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار أعلاف الدواجن

من جانبه، أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار طن الأعلاف تتراوح من 19000 إلى 21000 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وارتفاع الخامات .

وأوضح “السيد” أن تفاوت أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية و تحسن وتيرة الإفراجات خلال الأيام الماضية و يختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وأكد “السيد” أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها بعد انخفاض الذرة .