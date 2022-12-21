أسعار أعلاف الدواجن تنخفض 1300جنيه في الطن اليوم الأربعاء21-12-2022

تراجعت أسعار اعلاف الدواجن اليوم الأربعاء 22-12-2022 ، بقيمة 1300 جنيها ،و تراوح طن علف التسمين الداجني لبعض الشركات بين 21350 إلى 22200 جنيها – تسليم ارض المصنع- طبقا لعدد من التجار في الأسواق مؤكدين أن الأسعار تختلف من مصنع لآخر بحسب الجودة و نسبة البروتين .

أسعار الأعلاف

وأكد التجار أن سعر طن العلف الداجني المخصص للتسمين لنوع بادي بروتين 23% سجل 22200 جنيه .

ومن الجدير بالذكر أن سعر طن مركزات التسمين والبياض ارتفعت بقيمة 500 جنيها- مؤخرا – لتسجل 27500 جنيها للطن بروتين 45% ويبلغ طن الذرة المستوردة في ميناء الوصول 14600 جنيه وكسب الصويا بروتين 44% نحو 33 ألف جنيه.

وأفاد التجار أن سعر اعلاف نامي 21 سجل 21900 جنيها ،وناهي 19 % سجل 21750جنيها ،وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 21350 جنيها .

أسعار الأعلاف اليوم

ويذكر أن طن الذرة الأرجنتيني والبرازيلي يسجل حاليا 15300جنيها داخل أرض المصنع ، الجيلوتين المستورد 38 ألف و500 جنيه ، الجيلوتين المحلي 38 ألف و300 جنيها، والردة المحلية 8500 جنيها، والجلوتوفيد 8900 جنيها للطن .

ونوه التجار أن سعر أعلاف البياض الداجنة لبعض الشركات الأخري يتراوح بين 20500جنيها إلى 21000 جنيها،وعلف البط تراوح من 20800 جنيها للطن ،إلي 21350 جنيها .

وأوضح التجار أن علف أمهات الدواجن سجل 17500 جنيه،واعلاف الماشية 19450 جنيه إلى 20 ألف و400 جنيها .

ونوه التجار إلي أن أسعار أعلاف الماشية لغرض التسمين لبعض الشركات الأخري ،تراوحت بين 19 ألف جنيه إلى 20 ألف واعلاف الرومي 23150 جنيه إلى 23050 جنيها .

أسعار الأعلاف المتداولة اليوم

ومن المعلوم أن سعر طن العلف لبعض الشركات الي 26000 جنيها للطن نتيجة غلاء أسعار مستلزمات الإنتاج وسجل طن قشر فول الصويا 8300 جنيه، والردة دي جي الأمريكية 16100 جنيها .

وأكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن هناك انخفاض في سعر طن الأعلاف للدواجن مع تحسن معروض الخامات المستوردة بينما انخفضت اسعار علف الماشية والارانب بنسب مختلفة .

وقال السيد أن أسباب جنون أسعار العلف خلال الفترة الماضية هو زيادة أسعار خامات الأعلاف عالميا،والتي يتم تدبيرها بسعر الدولار ،وبالتالي ارتفاع الأسعار مشير ا إلى أن اختفاء الأزمة الحالية سوف يحتاج إلى بعض الوقت للتصنيع.

وأوضح السيد أن الساعات المقبلة سوف تشهد مزيد من التقلبات في الاسواق مع عدم استقرار سعر الدولار .

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف