أسعار أعلاف الدواجن تقفز 300 جنيها للطن اليوم الثلاثاء 29-11-2022

إرتفعت أسعار اعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء 29 -11-2022 بقيمة 300 جنيها ،حيث تراوح طن علف التسمين الداجني لشركة الايمان بين 17ألف و50جنيه إلى 17500 جنيه – تسليم ارض المصنع- طبقا لعدد من التجار في الاسواق مؤكدين أن الاسعار تختلف من مصنع لآخر بحسب الجودة و نسبة البروتين .

وأكد التجار أن سعر طن العلف الداجني المخصص للتسمين لنوع بادي بروتين 23% سجل 17 ألف جنيه و500 جنيه بزيادة 300 جنيه مقارنة بأمس .

أسعار الأعلاف اليوم

وأكد التجار أن سعر اعلاف نامي 21 سجل 17450جنيها ،وناهي 19 % سجل 17300جنيها ،وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 17059 جنيها .

وأضاف التجار أن هناك ارتفاع بقيمة 500 جنيه في مركزات الأعلاف بروتين 45% لتتخطي حاجز ال 22 ألف جنيه و500 جنيها للطن مقابل 22 ألف أمس .

وأكد التجار أن سعر أعلاف البياض الداجنة تراوح بين15000 جنيها إلى 16010جنيها، وعلف البط تراوح من 15570 جنيها للطن ،إلي 16570 جنيها .

أسعار الأعلاف

وكشف التجار أن علف أمهات الدواجن سجل 12500 ألف جنيه ،واعلاف الماشية 10900جنيه إلى 11 ألف و400 جنيها .

وأفاد التجار إلي أن سعر اعلاف الماشية ارتفع 100 جنيه وسجلت اعلاف التسمين 10400جنيه إلى 9900 جنيه ،وعلف امهات بط 12 ألف و400 جنيه إلى 15700جنيه ،واعلاف تسمين بط 15600جنيه إلى 16700 جنيه وعلف الارانب 11150 جنيها .

وأفاد التجار أن أعلاف تسمين الرومي تراوحت بين 17400جنيه إلى 15500جنيه، وعلف تسمين الاسماك 17800إلى 17000 جنيه .

أسعار خامات الأعلاف

وأشار التجار إلي أن اعلاف الأغنام تتراوح بين 9850 جنيه.

وذكر التجار أن سعر طن فول الصويا سجل 33 ألف جنيه والذرة المستوردة 10800 جنيها كما قفز طن العلف لبعض الشركات الي 19200 جنيها للطن نتيجة غلاء أسعار مستلزمات الإنتاج.

وأوضح عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن هناك ارتفاع في سعر طن الأعلاف بقيمة 300 جنيها مع انخفاض معروض الخامات المستوردة .

وقال التجار أن السبب هو زيادة أسعار خامات الأعلاف التي يتم تدبيرها بسعر الدولار ،وبالتالي ارتفاع الأسعار مشير ا إلى أن اختفاء الأزمة الحالية سوف يحتاج إلى بعض الوقت للتصنيع .

وذكر السيد أن الساعات المقبلة سوف تشهد مزيد من التقلبات في الاسواق مع عدم استقرار سعر الدولار .

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف