أسعار أعلاف الدواجن ترتفع 500 جنيه للطن اليوم الإثنين 19-12-2022

صعدت أسعار أعلاف الدواجن اليوم الإثنين 19-12-2022 بقيمة 500 جنيه ، وتراوح طن علف التسمين الداجني لشركة المجد بين 21500 إلى 22100 جنيه – تسليم أرض المصنع – طبقا لعدد من التجار في الأسواق، مؤكدين أن الأسعار تختلف من مصنع لآخر بحسب الجودة ونسبة البروتين.

وأكد التجار أن سعر طن العلف الداجني المخصص للتسمين لنوع بادي بروتين 23% سجل 22100 جنيه.

ومن الجدير بالذكر أن سعر طن مركزات التسمين والبياض ارتفع بقيمة 300 جنيه – أمس – ليسجل 27500 جنيه للطن بروتين 45%.

أسعار الأعلاف

وأوضح التجار أن سعر أعلاف نامي 21 سجل 22050 جنيها ، وناهي 19% سجل 21950 جنيها ، وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 21500 جنيه.

يذكر أن طن الذرة الأرجنتيني والبرازيلي يسجل حاليا 15300 جنيه ، الجيلوتين المستورد 38 ألفا و500 جنيه والمحلي 38 ألفا و300 جنيه، والردة المحلية 8500 جنيه والجلوتوفيد 8900 جنيه للطن.

وأفاد التجار أن سعر أعلاف البياض الداجنة لشركة المجد تراوح بين 20300 جنيه إلى 20800 جنيه،وعلف البط تراوح من 21500 جنيه للطن ،إلي 22500 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وكشف التجار أن علف أمهات الدواجن سجل 17500 جنيه، وأعلاف الماشية 12450 جنيها إلى 11 ألفا و50 جنيها.

وقال التجار إن أسعار أعلاف الماشية لغرض التسمين لبعض الشركات الأخري ، تراوحت بين 10300 جنيه إلى 12100 جنيه، وعلف الأرانب 12500 إلى 12750 جنيها.

ومن المعلوم أن سعر طن كسب الصويا سجل 31 ألفا و500 جنيه، والذرة المستوردة 15300 جنيه ، كما قفز طن العلف لبعض الشركات إلى 26000 جنيه للطن نتيجة غلاء أسعار مستلزمات الإنتاج وسجل طن قشر فول الصويا 8300 جنيه، والردة دي جي الأمريكية 16100 جنيه.

أسعار الأعلاف في الأسواق

وأفاد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، بأن هناك ارتفاعا في سعر طن الأعلاف 500 جنيه للدواجن مع انخفاض معروض الخامات المستوردة بينما قفزت أسعار علف الماشية والارانب بنسب مختلفة .

وأشار السيد إلي أن السبب هو زيادة أسعار خامات الأعلاف عالميا، والتي يتم تدبيرها بسعر الدولار ، وبالتالي ارتفاع الأسعار، مضيفا أن اختفاء الأزمة الحالية سوف يحتاج إلى بعض الوقت للتصنيع.

ونوه السيد بأن الساعات المقبلة سوف تشهد مزيدا من التقلبات في الأسواق مع عدم استقرار سعر الدولار .

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف.