أسعار أعلاف الدواجن ترتفع 500 جنيه للطن اليوم الأربعاء 19-4-2023

ارتفعت أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء 19-4-2023 بنحو 500 جنيه للطن فيما يخص أنواع التسمين، بسبب استمرار ارتفاع أسعار باقي الخامات المستوردة التي تعد المواد الأولية لإنتاج العلف وتراوح سعر طن العلف المخصص لتسمين الدواجن بين 28000 جنيه و 30000 جنيه في ظل استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف والخامات العلفية.

وأكد عدد من التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة برازيلي وأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – سجل 19200جنيه، وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن، بينما سجل سعر طن علف البياض 25000 جنيه .

أسعار الأعلاف اليوم

وأشار التجار إلى أن سعر الذرة الأوكراني والأمريكي والبلغاري والصربي والروماني سجل 18800جنيه، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني سجلت 20200 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأفاد التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” سجل 40000 جنيه للأنواع المحلية و بروتين 46% سجل 42000 جنيه للمحلي والمستورد وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 28 ألف جنيه والجلوتوفيد المحلي سجل 18000 جنيه والردة 11300جنيه للطن .

وأوضح التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47500 جنيه و 47300 جنيه للأنواع المحلية والردة المحلية 10900 جنيه ومستخلص بذرة القطن بـ 17 ألف جنيه وكسب العباد المحلي 15 ألف جنيه .

أسعار الأعلاف اليوم

وقال التجار إن سعر طن بذور الصويا المحلية 34000 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 13000جنيه وكسر الصويا 20000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 19400 جنيه والذرة البيضاء المحلية 19450.

وأضاف التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى الصعود خلال الفترة الماضية بسبب تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية ورغم دخول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وأوضحوا أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المحلية 34000 جنيه طن .

أسعار أعلاف الدواجن

ومن جانبه أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الأعلاف والخامات صعدت نتيجة زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر بقيمة 500 جنيه مؤخرا.

وأضاف أنه رغم تحسن وتيرة الإفراجات خلال الأيام الماضية يتراوح الطن الخاص بعلف الدواجن اليوم بين 27300 جنيه إلى 30200 جنيه في الأصناف مرتفعة الجودة وبحسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وكشف السيد أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها .

يذكر أن الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد صرحت بأن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية على الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف .

ويبلغ سعر طن الذرة الصفراء المحلية 19400جنيه وبذور الصويا المحلية 40000 جنيه، التي تتسلمها الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية.