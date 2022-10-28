أسعار أعلاف الدواجن ترتفع 500 جنيه بعد تحرك الدولار

ارتفعت اسعار اعلاف الدواجن اليوم الجمعة 28 -10-2022 حيث تراوح طن علف التسمين الداجني بين 15 ألف 420 جنيها إلى 17 ألف و300 جنيه بزيادة 500 جنيها مقارنة بأمس – تسليم ارض المصنع- طبقا لعدد من التجار في الاسواق مؤكدين أن الاسعار تتباين من مصنع لآخر بحسب الجودة نسبة البروتين .

وأكد التجار أن سعر طن العلف الداجني المخصص للتسمين لنوع بادي بروتين 23% سجل 17 ألف جنيه و300 جنيه.

وكشف التجار أن سعر اعلاف نامي 21% سجل 17225جنيها ، 15950 جنيها ،وناهي 19% سجل 17135 جنيها وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 15الف و420 جنيها.

أسعار الأعلاف

وأوضح التجار أن سعر اعلاف البياض الداجنة تراوح بين15410 جنيها إلى 16110جنيها،وعلف امهات الدواجن بين 12500 ألف جنيه إلى 16200 جنيه ،واعلاف الماشية 10900جنيه إلى 11 ألف و400 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر اعلاف الماشية تسمين 10200 جنيه إلى 13ألف جنيه ،وعلف امهات بط 12 ألف و400 جنيه إلى 15700جنيه ،واعلاف تسمين بط 13700 جنيه إلى 15700 جنيه .

أسعار الأعلاف اليوم

وأكد التجار أن أعلاف تسمين الرومي تراوحت بين 15100جنيه إلى 17100جنيه، وعلف تسمين الاسماك 17100إلى 16300 جنيه .

وأوضح التجار أن اعلاف الأغنام تتراوح بين 10000 جنيه إلى 10100 جنيه .

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن هناك ارتفاع في سعر طن الأعلاف بقيمة تتراوح بين 400 إلى 600 جنيها مع ارتفاع أسعار الدولار أمس مشيرا إلى أن السوق تشهد شح في كميات وخامات الأعلاف مثل الصويا والذرة .

وقال أن السبب هو زيادة أسعار خامات الأعلاف التي يتم تدبيرها بسعر الدولار ،وبالتالي ارتفاع الأسعار مشير ا إلى أن اختفاء الأزمة الحالية سوف يحتاج إلى بعض الوقت للتصنيع .

وأوضح السيد أن الساعات المقبلة سوف تشهد مزيد من التقلبات في الاسواق مع عدم استقرار سعر الدولار .

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف